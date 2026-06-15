Portal en línea para envíos de EEUU a Cuba deja de aceptar pedidos

Una de las principales plataformas en línea que los cubanos que viven en Estados Unidos utilizan para enviar dinero, alimentos y ropa a sus familiares en la isla dejó de operar, en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump incrementa la presión sobre La Habana.

Envioscuba.com anunció que dejó de aceptar pedidos, mientras Washington intenta asfixiar el apoyo internacional a las empresas en Cuba por medio de ronda tras ronda de sanciones. Los blancos más recientes son la empresa estatal cubana de petróleo y gas, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y GAESA, un conglomerado empresarial dirigido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba que es dueño de una amplia gama de negocios, desde alquiler de autos y tiendas minoristas hasta compañías de transporte.

Cada vez más, quienes están siendo castigados son las personas más vulnerables, a medida que los cubanos soportan escasez de alimentos y medicinas, apagones casi constantes y un calor sofocante. Muchos han recibido ayuda de familiares y amigos en Estados Unidos, quienes envían dinero y paquetes desde Miami con electrodomésticos, alimentos y ropa, o compran productos en línea para su entrega en Cuba.

Envioscuba.com indicó que ya no acepta nuevos pedidos, pero que todos los que hayan sido aprobados previamente y estén en proceso serán entregados.

“Por razones ajenas a nuestra voluntad, nuestra plataforma no puede seguir brindando servicios”, señaló el sitio web, sin dar más detalles. No está claro exactamente cuándo dejó de recibir pedidos.

The Associated Press no pudo comunicarse con la empresa. Su sitio web no incluye un número de teléfono al cual llamar ni una dirección de correo electrónico para enviar un mensaje.

Plataformas como envioscuba.com operaban directamente con el Grupo de Administración Empresarial S.A., señaló Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, una firma de consultoría con sede en Miami especializada en estrategias de mercado para hacer negocios en el país caribeño.

La mayoría de estos portales, incluido envioscuba.com, no envían productos desde Estados Unidos a Cuba, sino que más bien venden y entregan productos almacenados en depósitos de GAESA en la isla, explicó Morales.

“La tendencia es a que desaparezca todo esto, sobre todo porque detrás de eso está GAESA”, sostuvo Morales, que prevé que otros portales similares también cierren para evitar ser sancionados por hacer negocios con el gobierno cubano.

Las sanciones del gobierno amenazan con congelar los activos en Estados Unidos de empresas extranjeras, e incluso prohibir los viajes de sus inversionistas, empleados y accionistas, lo que prácticamente elimina su actividad en el sistema financiero estadounidense.

La cadena hotelera española Meliá anunció recientemente que cesará operaciones en 15 de los 34 hoteles que administra en la isla, sumándose a una lista creciente de empresas con una presencia de larga data en Cuba que se están retirando o limitando sus operaciones allí.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.