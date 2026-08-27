Policía de Haití enfrenta críticas tras ataque en Kenscoff con 47 muertos y 50 secuestrados

La Policía Nacional de Haití enfrentó crecientes críticas el jueves debido a que las autoridades no lograron impedir un reciente ataque de pandillas en el que murieron 47 personas y más de 50 fueron secuestradas.

El portavoz policial Garry Desrosiers respondió solo a un puñado de preguntas de periodistas en una conferencia de prensa realizada el jueves, pocos días después de que varias pandillas atacaran Kenscoff, una comunidad agrícola antes pacífica enclavada en las colinas cerca de Puerto Príncipe.

Cuando le preguntaron qué planea hacer la policía respecto de los secuestrados, Desrosiers indicó que no podía responder esa pregunta públicamente.

“No podemos hablar de ningún plan”, afirmó.

El líder de una pandilla ha amenazado con ejecutar a todos los rehenes si muere algún integrante del grupo mientras la policía trabaja para asegurar Kenscoff.

Desrosiers expresó sus condolencias a todos los afectados por el violento ataque, lanzado a última hora del domingo.

Más de 2.600 personas han sido desplazadas, según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, y la ira y la frustración van en aumento. Desrosiers señaló que la policía trabaja para ayudarlas a regresar a casa, pero no ofreció detalles.

Un periodista preguntó si se había reunido alguna información de inteligencia antes del ataque, y Desrosiers respondió que las autoridades han estado trabajando en la recopilación de inteligencia.

Agregó que la policía sabe que un líder de una pandilla amenaza con atacar Tabarre, un vecindario dentro de Puerto Príncipe donde se encuentra la embajada de Estados Unidos.

“No estoy en posición de darle información detallada”, manifestó.

Vladimir Paraison, jefe de la Policía Nacional de Haití, no estuvo presente en la conferencia de prensa. Recientemente defendió las medidas de seguridad en Kenscoff y dijo que estaba en marcha una investigación para establecer la verdad sobre el ataque “ya sea por complicidad o negligencia”.

Entre enero y agosto de este año, las operaciones de seguridad habían logrado reducir la violencia en Kenscoff en un 66% antes del ataque del domingo, según la organización sin fines de lucro Armed Conflict Location & Event Data.

El ataque ocurre mientras Haití se prepara para celebrar su primera elección general en más de una década, aunque expertos advierten que la inseguridad persiste.

Se calcula que 70% de Puerto Príncipe y extensas franjas de terreno en la región central de Haití y más allá están controladas por hombres armados.

La violencia de las pandillas ha desplazado a una cifra récord de casi 1,5 millones de personas en todo el país, donde se reportó la muerte de más de 3.050 personas de enero a junio, según estadísticas de la ONU.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.