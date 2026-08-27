Grupo de senadores demócratas pide al ICE cancelar compra de guantes de electrochoques

Un grupo de senadores de Estados Unidos encabezado por la demócrata Catherine Cortez Masto, de Nevada, instó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a cancelar su plan de equipar a los agentes con guantes capaces de propinar dolorosas descargas eléctricas.

En una carta dirigida el jueves al director interino del ICE, Cortez Masto y 15 de sus colegas del caucus demócrata cuestionaron la necesidad de que el organismo gaste hasta 20 millones de dólares para comprar los dispositivos, así como la capacidad de la agencia para utilizarlos de manera adecuada.

“El uso indebido de la fuerza, flagrante y trágico, en Los Ángeles, Chicago, Minneapolis, Houston, Maine y otros lugares de todo el país genera un escepticismo considerable sobre la capacidad profesional de la agencia para desplegar de forma segura una nueva herramienta que podría usarse para dañar a estadounidenses sin motivo”, señala la carta.

Además de Cortez Masto, la carta fue firmada por el senador independiente Angus King, de Maine, y otros 14 demócratas, que están en minoría en el Senado controlado por los republicanos. Son los más recientes en manifestar su oposición al plan, que se hizo público este mes cuando el ICE publicó un aviso en el que delineaba planes para comprar miles de “dispositivos conductivos de distracción y desescalada” para agentes e investigadores.

Los dispositivos son guantes normales de patrullaje hasta que un agente presiona un botón para activar el modo eléctrico. Deben ponerse directamente sobre la piel de una persona para producir una descarga que causa dolor, lo cual se promociona como una forma de lograr que obedezcan quienes se resisten. En años recientes, algunas cárceles locales y departamentos de policía los han utilizado.

Cortez Masto y los demás senadores afirmaron que el dispositivo “presenta riesgos sustanciales si se despliega durante arrestos civiles, y aún más si se despliega sin límites claros, capacitación adecuada y supervisión integral”. Indicaron que, si el ICE sigue adelante con el plan, debe hacer públicos los detalles sobre cómo se capacitará a los agentes y cómo se documentará y revisará internamente el uso de los guantes para evitar abusos.

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, ha sostenido que los guantes podrían ser otra manera de lograr que las personas acaten instrucciones sin recurrir al uso de fuerza letal y que podrían ser particularmente eficaces en entornos de detención. Ha dicho que pasarán meses antes de que se desplieguen porque la agencia está ultimando detalles de capacitación y de políticas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.