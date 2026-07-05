Poeta pide la muerte de Trump en el funeral del fallecido líder supremo de Irán

Un poeta en el funeral del fallecido líder supremo iraní Alí Jamenei pidió el domingo la muerte del presidente estadounidense Donald Trump ante cientos de miles de personas en Teherán.

El comentario representa la primera exhortación directa a la muerte de Trump por parte de un maestro de ceremonias en el funeral, en el que se han visto carteles y grafitis que piden el asesinato de Trump y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Esa ha sido una exigencia de línea dura incluso mientras Teherán negocia con Estados Unidos un fin permanente de la guerra, la cual ha alterado el flujo en el suministro mundial de energéticos.

El poeta Mohammad Rasouli provocó cánticos de “¡Muerte a Estados Unidos!” y “¡Muerte a Israel!”

Al dirigirse a la multitud por altavoces en el funeral, Rasouli preguntó, en referencia a Trump: “¿Por qué el hombre más bastardo del mundo sigue vivo?”

La pregunta arrancó vítores entre la gente.

Una multitud mucho mayor que la del día anterior asistió a la ceremonia el domingo. Dolientes vestidos de negro caminaron hasta el lugar, llevando pancartas y banderas en honor al ayatolá Jamenei y también pidiendo la muerte de Trump, mientras el presidente estadounidense pronunciaba un discurso en Washington por el 250º aniversario de la fundación de Estados Unidos.

“Hemos tenido un éxito tremendo”, expresó Trump, refiriéndose a las fuerzas armadas estadounidenses. “Miren a Venezuela, miren a Irán. Lo borramos, borramos a sus fuerzas armadas”.

El funeral de Jamenei, quien gobernó Irán durante décadas antes de morir a los 86 años en un ataque aéreo el 28 de febrero mientras la guerra empezaba, podría dar un impulso a la teocracia del país y a su nuevo líder supremo, su hijo, el ayatolá Moytabá Jamenei.

Eso es importante en un momento en que Teherán intenta aprovechar su control sobre el estrecho de Ormuz en las negociaciones con Estados Unidos para un fin permanente de la guerra, y en medio de preocupaciones de que Israel pueda atacar de nuevo.

El funeral fue demorado mientras la guerra arreciaba, y las conversaciones están en pausa hasta que termine.

___

Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.