ASML invierte $1.500 millones en startup francesa de IA, formando alianza tecnológica europea

ASML, un destacado fabricante holandés de equipos para la elaboración de chips, está en proceso de invertir 1.300 millones de euros (1.500 millones de dólares) en la startup francesa de inteligencia artificial Mistral AI, dijeron el martes ambas empresas, que son dos de las principales compañías tecnológicas de Europa, al anunciar su asociación.

ASML Holding, con sede en Veldhoven, Holanda, desempeña un papel importante en la industria tecnológica global porque fabrica equipos que se utilizan para la producción de semiconductores, entre ellos, los microchips más avanzados que se emplean en sistemas de inteligencia artificial de vanguardia.

Mistral fue fundada hace dos años en París por antiguos investigadores de Google DeepMind y Meta Platforms y rápidamente se convirtió en una favorita de la tecnología europea.

La asociación subraya los esfuerzos de Europa por reducir su exposición a la tecnología estadounidense. La actitud cada vez más hostil del presidente Donald Trump hacia las regulaciones tecnológicas de la Unión Europea ha alimentado el debate sobre si el continente depende demasiado de los servicios proporcionados por empresas tecnológicas de Estados Unidos, como la computación en la nube y los sistemas operativos móviles.

Mistral desarrolla el chatbot Le Chat, pero no ha logrado mantenerse a la par con empresas estadounidenses de inteligencia artificial como OpenAI, creadora de ChatGPT, y rivales chinos como DeepSeek.

El equipo de fabricación de chips de ASML puede costar cientos de millones de dólares, pero el gobierno estadounidense ha bloqueado la venta de sus máquinas más avanzadas a China.

El acuerdo otorga a ASML una participación del 11% en Mistral y valora la startup en aproximadamente 11.700 millones de euros. La inversión de 1.300 millones es parte de una ronda de financiación más amplia valorada en 1.700 millones, en la que también participan firmas de capital de riesgo y el fabricante de chips Nvidia.

El CEO de Mistral, Arthur Mensch, afirmó en un comunicado de prensa que la alianza combina la “experiencia de vanguardia en IA de Mistral con el incomparable liderazgo industrial de ASML y sus capacidades de ingeniería más sofisticadas.”

“Juntos, aceleraremos el progreso tecnológico a lo largo de la cadena de valor global de semiconductores e inteligencia artificial”, señaló Mensch.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.