Pakistán dice que 3 ciudadanos murieron en ataque hutí a un barco y otras noticias en Oriente Medio

Tres ciudadanos paquistaníes figuraban entre las víctimas mortales de un ataque hutí a una embarcación frente a la costa de Yemen. Son las primeras muertes conocidas en la campaña de los rebeldes, respaldados por Irán, contra el transporte marítimo, en el último episodio de combates que ha avivado el temor de que la guerra se expanda por la región.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra de Irán y en Oriente Medio.

Tres paquistaníes, entre los muertos en ataque hutí a un barco

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, condenó el ataque de los rebeldes hutíes a la embarcación en el estrecho de Bab el-Mandeb el miércoles al indicar que tres paquistaníes murieron en el incidente y otro resultó herido. En total, seis personas perdieron la vida en el ataque de la víspera.

“Este tipo de ataques ponen en peligro vidas inocentes, constituyen una violación del derecho internacional y suponen una grave amenaza para la libertad de navegación, la seguridad marítima y la seguridad del transporte comercial en el mar Rojo”, escribió Dar en una publicación en X.

Con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado por Irán, se ha renovado la atención sobre el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur de Yemen, que es una ruta alternativa para la exportación de petróleo saudí.

El incidente se produjo en el marco de una escalada de las operaciones hutíes contra las fuerzas gubernamentales en Yemen e instalaciones petroleras en la vecina Arabia Saudí, que respalda al gobierno yemení, así como contra el transporte marítimo del reino en el mar Rojo.

Muchos de los ataques se han concentrado en la ciudad portuaria de Mokha, controlada por el gobierno, en el mar Rojo. En total, decenas de soldados gubernamentales y civiles han fallecido en ataques desde la semana pasada, según el ejército de Yemen.

Crece el temor a que la reciente violencia pueda reavivar la guerra civil de Yemen tras la tregua alcanzada en 2022 y abrir un nuevo frente en Oriente Medio.

Turquía condena reconocimiento de Colombia de soberanía israelí sobre Altos del Golán

Turquía condenó la decisión del nuevo gobierno de Colombia y la calificó como una medida para “legitimar la ocupación israelí! del territorio.

Unos días después de la toma de posesión del conservador Abelardo de la Espriella como presidente el viernes, Colombia se convirtió en el segundo país en reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, capturados durante la guerra de los Seis Días de 1967 y anexionados en 1981.

El primero fue Estados Unidos, que durante el primer mandato del presidente Donald Trump revirtió más de medio siglo de política estadounidense en Oriente Medio. De la Espriella, ciudadano colombo-estadounidense, recibió el respaldo de Trump durante su campaña electoral.

El Ministerio de Exteriores de Turquía afirmó en un comunicado que los Altos del Golán son una “parte integral de Siria” y sostuvo que la decisión de Colombia constituye “una grave violación del derecho internacional”.

Naciones Unidas reconocen el territorio como parte de Siria.

El comunicado turco instó a la comunidad internacional a trabajar para poner fin a la ocupación israelí de los Altos del Golán y de otras partes del sur de Siria.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.