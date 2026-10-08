Miles protestan en Bangalore, India, mientras el movimiento Cucaracha exige dimisión electoral

Miles de simpatizantes del movimiento juvenil Cucharacha de India y varios grupos estudiantiles se manifestaron en la ciudad sureña de Bangalore el jueves, intensificando una campaña nacional que exige la renuncia del jefe electoral por una controvertida revisión de los padrones que ha eliminado a más de 130 millones de personas de las listas.

La manifestación en Bangalore se produjo un día después de que la policía detuviera brevemente al líder opositor Rahul Gandhi en una protesta en Nueva Delhi. Imágenes impactantes de agentes arrastrando a Gandhi hacia un vehículo se difundieron ampliamente en redes sociales, lo que dio más impulso a las protestas que piden la destitución del comisionado jefe electoral, Gyanesh Kumar.

El partido Congreso de Gandhi ha convocado a más protestas en Nueva Delhi más tarde el jueves.

La revisión nacional del padrón electoral, conocida como Revisión Intensiva Especial, se ha llevado a cabo en la mayoría de los estados de India y en territorios administrados por el gobierno federal. Hasta ahora se han eliminado más de 130 millones de nombres, una cifra mayor que la población de países como Japón y México. Millones de personas han apelado las eliminaciones.

La oposición sostiene que las bajas han afectado de manera desproporcionada a votantes que los apoyan, mientras que los votantes con mayor probabilidad de respaldar al partido del primer ministro Narendra Modi se han mantenido o se han añadido a las listas. La comisión electoral y el gobierno rechazan las acusaciones y afirman que la revisión busca eliminar registros duplicados y no elegibles.

Quienes han sido eliminados del padrón pueden apelar, pero volver a figurar en las listas puede ser difícil. Los críticos señalan que los requisitos son confusos y que algunas personas podrían no contar con documentos necesarios, como registros gubernamentales antiguos.

La indignación se intensificó el mes pasado tras una investigación del periódico Indian Express que encontró que dos comisionados electorales habían expresado preocupaciones sobre el proceso.

La campaña ha sido encabezada en parte por el movimiento Cucaracha, que comenzó como una campaña juvenil en línea en mayo y desde entonces ha organizado protestas callejeras en todo el país. Sus anteriores manifestaciones nacionales, plantones y huelgas de hambre por filtraciones de exámenes llevaron a la renuncia del ministro de Educación de Modi en julio.

El líder opositor Gandhi también está emergiendo como un rostro destacado de la protesta. Los manifestantes exigen la renuncia de Kumar y el fin de las eliminaciones, y advierten que podrían privar del derecho al voto a millones de electores más.

Las protestas suponen un desafío político para Modi a mitad de su tercer mandato, mientras los partidos de oposición buscan convertir el creciente enojo en una campaña nacional más amplia.

El movimiento Cucaracha ha convocado a más protestas en Nueva Delhi a partir del sábado, y se espera que miles de personas marchen hacia Jantar Mantar, el sitio designado para protestas en la capital. La policía ya ha levantado barricadas en la zona antes de las manifestaciones.

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Saaliq informó desde Nueva Delhi.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.