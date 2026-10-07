Serie “Timbiriche” muestra el lado menos brillante de la famosa banda pop

La serie “Timbiriche” muestra la parte menos luminosa de la famosa banda pop que musicalizó la década de 1980 en México y otros países de Latinoamérica.

Sus canciones como “Si no es ahora”, “Tú y yo somos uno mismo” y “Besos de ceniza”, las coreografías, las voces y el carácter de cada uno de sus integrantes también están ahí, pero una parte de la historia que no se había visto antes se presenta por primera vez en pantalla, el abuso por parte del fundador y productor Luis de Llano Macedo contra la integrante Sasha Sokol que llevó a una ratificación de condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México.

Los creadores afirman que la serie, que se estrena el viernes en la plataforma de streaming ViX Premium, es una ficción creada con la base de una investigación de más de un año.

“A partir de esa investigación, que fue muy profunda y con muchos investigadores que se dedicaron solo a eso, nosotros construimos una ficción”, dijo el productor ejecutivo Pablo Cruz

Sokol y otros exintegrantes de Timbiriche, incluyendo a Benny Ibarra, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza y Erik Rubín, publicaron el miércoles un comunicado deslindándose de la serie.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, señalaron. “Existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado”.

Un universo conocido

De Llano es interpretado por el actor mexicano Osvaldo Benavides, quien tuvo sus primeros papeles en telenovelas como “El abuelo y yo” y “María la del barrio”, cuando era adolescente.

“No necesitas tanta investigación cuando eres parte de ese universo de alguna manera”, dijo a la AP sobre cómo impactó su trabajo en la industria del entretenimiento a una temprana edad, como los miembros de Timbiriche, para la construcción de su personaje.

Benavides destacó que la serie no busca embellecer el pasado.

“Es entretenimiento, pero tampoco nos cierra los ojos ante la realidad que la gente conoce y sabe. Porque ahí están las noticias".

La versión ficcionada de Sokol es interpretada por la actriz mexicana Macarena Garcia, quien previamente ha actuado en producciones como la serie “Control Z” y las películas “Señora Influencer” y “Like, la leyenda”.

“Siento mucha empatía por el personaje que interpreté, siento mucha empatía por todas las personas a las que esta historia les puede resonar como una historia propia”, señaló Garcia. “Creo que esto es una oportunidad y fue una oportunidad para mí para seguirme educando acerca del tema”.

Cruz, quien se dijo admirador de Timbiriche al grado de conocer sus canciones perfectamente, señaló que desearía que la serie resuene con las generaciones más jóvenes por la buena música, pero también que pueda servir para abrir una conversación.

“Ojalá no sea el caso, pero que también quien esté siendo abusado por un adulto vea que se puede hacer algo”, señaló.

Elenco internacional

Los actores que interpretan a los integrantes del grupo, todos en sus años 20, afirman que conocían la música de Timbiriche por “cultura general”. Ya fuera por sus mamás o en bodas. La mayoría son mexicanos, pero también hay actores de Argentina, Ecuador y Uruguay, donde fue filmada la serie en 2024.

“Yo soy de Ecuador y sí, mi mamá si fue fanática toda la vida. Así que sí me acuerdo que lo escuché de fondo siempre, como que ahora, haciendo la serie, ya como que entendí la magnitud”, señaló Edu Maruri, quien interpreta a Edu.

Parte de su entrenamiento fue musical para interpretar las canciones en vivo y no recurrir a pantomima. También tuvieron en el set al productor musical Kiko Campos, quien produjo las canciones de la banda en la vida real.

“Fue fundamental tener la base del guion, un gran guion, y a partir de ahí seguir viendo las entrevistas, los conciertos, las interacciones y, como grupo, crear esta dinámica de familia que era tan importante para nosotros”, dijo la actriz mexicana Jesusa Ochoa, quien interpreta a Alix.

Un fallo histórico

En el marco del Día de la Mujer de 2022, Sokol denunció haber sido víctima de una relación abusiva con De Llano a raíz de las declaraciones del productor en una entrevista donde la mencionaba.

“Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano”, escribió Sokol en el primero de una serie de tuits de 2022.

Al momento en que iniciaron los abusos, Sokol tenía 14 años y De Llano 39. En México, es un delito que una persona mayor de edad sostenga relaciones sexuales con un menor de 18 años, independientemente de su sexo o consentimiento.

El caso llegó a tribunales y De Llano fue declarado culpable, pero pidió un amparo.

En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo solicitado por De Llano, ratificando la condena por daño moral, violencia sexual y violación a la vida privada contra Sokol. La Suprema Corte sentó un precedente al decidir a favor de Sokol que abre camino a las víctimas de ese tipo de casos para obtener justicia por la vía civil sin que se apliquen plazos de prescripción.

“A los 14 años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos defenderme”, reconoció Sokol al celebrar el fallo en 2025. “Estabilizar la verdad es el principio de la reparación”.

En septiembre de este año, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó que De Llano fuera arrestado temporalmente por el incumplimiento reiterado de la sentencia tras negarse a presentar una disculpa pública dirigida a la cantante y a publicar una síntesis del fallo.