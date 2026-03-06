Sheinbaum visita Jalisco para calmar temores de violencia rumbo al Mundial

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, visitó el viernes el estado de Jalisco en un esfuerzo por calmar la creciente inquietud generada por una ola de violencia, la cual ha intensificado las dudas sobre la seguridad para la próxima Copa Mundial en el país. Esta escalada se desató tras la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Acompañada por su Gabinete de Seguridad y altos mandos militares, Sheinbaum ofreció una conferencia de prensa en Zapopan, un municipio metropolitano. La ubicación, cercana al cementerio donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue enterrado bajo estricta vigilancia a principios de semana, subraya la tensión en la región.

Jalisco, y en particular su capital, Guadalajara, se convirtió en el epicentro de una serie de ataques que incluyeron la quema de negocios y vehículos, así como bloqueos de carreteras, extendiéndose a 20 de los 32 estados del país. El detonante fue una operación militar el 22 de febrero en Tapalpa, a unos 100 kilómetros al sur de Guadalajara, donde el capo y 11 miembros de su cártel fueron abatidos. La violencia resultante cobró la vida de más de 70 personas, incluyendo 25 guardias nacionales.

Ante esta crisis, el gobierno federal ha desplegado a unos 2.000 militares adicionales para reforzar la seguridad en Jalisco, el tercer estado más poblado de México.

Aunque las acciones violentas no se extendieron más de dos días, los temores siguen latentes y han acrecentado las preocupaciones sobre la seguridad para el Mundial. Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey, capital del estado de Nuevo León, serán las tres sedes mexicanas de la justa deportiva que se disputará también en Estados Unidos y Canadá.

Plan de seguridad para el Mundial

A menos de 100 días del Mundial las autoridades mexicanas presentaron el viernes el plan de seguridad que se desplegará durante el evento deportivo que se desarrollará entre junio y julio.

Durante la conferencia presidencial el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ofreció detalles del denominado “Plan Kukulkán” en el que participarán más de 20 instancias del gobierno federal, incluido el ejército y la Armada y autoridades locales.

García Harfuch indicó que como parte de las estrategias se establecieron mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos.

Agregó que el plan mexicano incluirá capacitación especializada de los funcionarios, ejercicios de planeación y de operación, sistemas de alerta temprana, dispositivos de seguridad en torno a los estadios, aeropuertos y centros de hospedaje y esquemas de protección para las delegaciones y los asistentes.

Por su parte, el general Román Villalvazo, jefe del centro de coordinación mexicano de la Copa Mundial, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional acordó la creación de tres fuerzas de tarea conjuntas para la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Al hablar de los retos que implicará el evento deportivo, Villalvazo admitió que para México será fundamental “mostrar un país confiable y seguro ante la comunidad internacional y tener la capacidad de hacer frente a los antagonismos que atenten contra la seguridad nacional”.

Para aplacar las preocupaciones, Sheinbaum sostuvo el 26 de febrero una conversación telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le manifestó su “plena confianza” en que México podrá albergar parte del Mundial.