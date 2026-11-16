Un descenso en la población de ballenas francas del Atlántico Norte alarma a científicos

La población de una de las ballenas más raras del mundo ha disminuido tras mostrar una tendencia al alza en los últimos años, lo que preocupa a los científicos, que temen que el animal aún pueda estar en riesgo de extinción.

La ballena franca glacial suma ahora 382 ejemplares, según un consorcio de científicos que publicó el lunes su estimación anual de ejemplares. Eso representa una caída de alrededor del 2% respecto a la estimación del año pasado, que continuaba con un ascenso reciente, lento pero constante, en la población de la especie.

Las ballenas quedaron diezmadas por siglos de caza comercial, que en su mayor parte terminó en la década de 1930. Estos enormes animales se han recuperado lentamente y, hoy en día, se ven amenazados por enredos en artes de pesca y por colisiones con embarcaciones.

Heather Pettis, presidenta del Consorcio de la Ballena Franca del Atlántico Norte, señaló que esas amenazas, combinadas con el calentamiento del océano, han contribuido a mantener baja la población. Pettis explicó que el calentamiento del océano ha hecho que el alimento de las ballenas —pequeños organismos llamados copépodos— se desplace, y las ballenas los han seguido hacia zonas del océano donde no están protegidas contra choques con barcos y enredos.

“Sabemos que esta población puede y va a desplazarse para encontrar alimento y, si no las estamos protegiendo en toda su área de distribución, podríamos ver otra situación en la que tengamos de nuevo este enorme descenso”, afirmó Pettis.

La población de ballenas cayó alrededor de un 25% de 2010 a 2020, durante un periodo en el que años de baja reproducción coincidieron con una alta mortalidad. Los últimos años han sido ligeramente más alentadores, pero científicos y conservacionistas han advertido que las ballenas necesitan años con altos números de nacimientos, junto con nuevas protecciones, para tener una oportunidad de recuperarse.

Nora Ives, científica marina de la campaña de ballena franca de la organización ambiental Oceana, indicó que la pérdida de población del año pasado subraya la necesidad de evitar que las ballenas sufran enredos y choques con barcos.

Oceana fue uno de varios grupos ambientalistas que se opusieron a una propuesta en el Congreso de Estados Unidos para retrasar nuevas protecciones para la ballena franca hasta 2035. La propuesta, que ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, busca proteger los intereses de la pesca comercial frente a regulaciones que integrantes del sector describen como gravosas.

“Las cifras más recientes son decepcionantes y alargan el camino hacia la recuperación de las ballenas francas del Atlántico Norte, en peligro crítico de extinción. Esta ballena emblemática no escapará a la extinción si su población no puede crecer”, manifestó Ives.

Las ballenas francas glaciales, que pueden pesar 68.039 kilogramos (150.000 libras), dan a luz frente a las Carolinas, Florida y Georgia en invierno y se desplazan hacia el norte a zonas de alimentación frente a Nueva Inglaterra y Canadá. En primavera, a veces se observan frente a Massachusetts grandes grupos de estos animales que en ocasiones incluyen a una quinta parte de toda la población. El año pasado fue una de las temporadas de cría más exitosas registradas, con más de 20 crías nacidas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ha señalado que los últimos nueve años también han sido un periodo de cifras inusualmente altas de lesiones y muertes para las ballenas. La población se ha reducido a apenas 73 hembras reproductoras, lo que dificulta reponer la población.

Esa especie de ballena fue cazada intensamente porque tiende a vivir relativamente cerca de la costa, los animales flotaban cuando eran abatidos y producían un gran volumen de aceite.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.