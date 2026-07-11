Meta apela veredicto que encontró a la compañía responsable de causar adicción a redes sociales

Meta, la empresa matriz de Instagram y Facebook, presentó el una apelación al veredicto en una demanda relacionada con la adicción a redes sociales en Los Ángeles, impugnando el fallo del jurado de que la compañía diseñó sus plataformas para enganchar a usuarios jóvenes sin preocuparse por su bienestar.

Los abogados que representan a Meta presentaron un aviso de apelación el martes ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Expondrán sus argumentos en presentaciones judiciales posteriores.

El caso giró en torno a una mujer de 20 años que aseguró que se volvió adicta a las redes sociales cuando era niña y que eso agravó sus problemas de salud mental. El jurado determinó que la negligencia, tanto de Meta como de YouTube —que también fue parte de la demanda-- fue un factor sustancial para causar daño a la joven, identificada en el tribunal por sus iniciales, KGM, y su nombre de pila, Kaley.

El jurado le otorgó una indemnización de 3 millones de dólares por daños y perjuicios y recomendó el pago de otros 3 millones de dólares en daños punitivos. Su abogado, Mark Lanier, manifestó el viernes en un comunicado que su equipo legal espera que el tribunal de apelaciones “continúe la cuidadosa aplicación de la ley en este caso, confirmando el veredicto del tribunal de primera instancia”.

Un aviso de apelación es el inicio de lo que puede ser un prolongado proceso. Un portavoz de Meta difundió el viernes un comunicado —el mismo que dieron a conocer cuando el jurado anunció su veredicto en marzo— en el que señaló que la salud mental de los adolescentes es “sumamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación”.

José Castañeda, portavoz de Google, indicó el viernes en un comunicado que YouTube tiene planeado apelar el fallo y que “estas son mociones estándar para que este caso siga adelante”.

Tanto Meta como Google habían presentado mociones posteriores al juicio para que se dictara sentencia sin importar el veredicto —una moción de rutina por parte de los abogados defensores para solicitarle a un juez que anule el veredicto del jurado— y para un nuevo juicio. La jueza que presidió el caso, Carolyn B. Kuhl, rechazó las mociones a inicios de junio.

Empresas tecnológicas como Meta y YouTube cuentas con protecciones de responsabilidad legal por contenido publicado por terceros, con base en la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996. Con el fin de sortear esas protecciones, los demandantes se enfocaron en las características de diseño de las plataformas, como el “desplazamiento infinito”, o la naturaleza interminable de los feeds en las plataformas, y las funciones de reproducción automática.

Las preguntas sobre si se estaban invadiendo temas relacionados con el contenido fueron objeto de muchas objeciones por parte de los demandados a lo largo de las cinco semanas de juicio.

El veredicto en este caso se sumó a los problemas legales de Meta. Apenas un día antes del fallo en Los Ángeles, un jurado en Nuevo México determinó que las plataformas de Meta perjudican la salud mental y la seguridad de los niños. En su fallo a favor de la fiscalía estatal que presentó el caso, el jurado de Nuevo México fijó una sanción de 375 millones de dólares. Meta ha dicho que la compañía no está de acuerdo con la decisión y también presentará una apelación.

Al momento de los veredictos, y nuevamente el viernes, un portavoz de Meta declaró en un comunicado: “Seguiremos defendiéndonos enérgicamente, y seguimos confiando en nuestro historial de proteger a los adolescentes en internet”.

El caso de Kaley fue una demanda sin precedentes, y el veredicto podría influir en el resultado de miles de demandas similares que acusan a las empresas de redes sociales de causar daño de forma deliberada. TikTok y Snap Inc., la empresa matriz de Snapchat, también fueron nombradas inicialmente como demandadas en el caso, pero cada una llegó a un acuerdo por sumas no reveladas antes del juicio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.