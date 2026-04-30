En el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona en 2020, su expareja Verónica Ojeda rompió en llanto el jueves al arremeter contra los médicos acusados de no haber cuidado adecuadamente la salud del astro del fútbol argentino, así como contra su exapoderado.

Ojeda, madre de Diego Fernando, hijo que tuvo con Maradona, señaló principalmente al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, quienes formaban parte del equipo médico que atendía al exfutbolista.

Visiblemente afectada, los calificó de “asesinos” y los acusó de haber manipulado a la familia de Maradona. Además, afirmó que el exapoderado Matías Morla “es el que dirigía a todos estos secuaces, médicos y todo el entorno" del capitán de la selección campeona del mundo en 1986.

"Ellos mataron al padre de mi hijo. Mi hijo necesitaba de su papá. Sus abrazos”, declaró Ojeda, quien mantuvo una relación con Maradona entre 2005 y 2014 y ya había declarado como testigo en un primer juicio que fue anulado a finales del año pasado.

Ojeda acusó a los médicos de haber manipulado a la familia de Maradona ( Tomas Cuesta / AFP via Getty Images )

Maradona falleció de un ataque cardiaco el 25 de noviembre de 2020, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa situada en las afueras de Buenos Aires. Allí el exfutbolista, entonces de 60 años, intentaba recuperarse de una cirugía practicada dos semanas antes en una clínica para removerle un hematoma subdural.

Los siete profesionales de la salud que son enjuiciados cumplieron algún papel en la internación domiciliaria de Maradona. Todos niegan haber procedido negligentemente.

Están imputados de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción. Se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión.

Además de Luque, Cosachov y Díaz, están procesados los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna, el representante de la empresa que ofrecía el servicio de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.