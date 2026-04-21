Hija de Maradona contra médico imputado: "Me da mucha bronca que no se haga responsable"

Una de las hijas de Diego Maradona apuntó el martes contra el neurocirujano que fue considerado el médico de cabecera del ídolo futbolístico argentino durante la última etapa de su vida y que ha negado tener alguna responsabilidad e su muerte en 2020.

“Me da mucha bronca escucharlo. Escuché en la tele que dijo que no era su médico, y me da mucha bronca que no se haga responsable”, afirmó Gianinna Maradona durante su declaración testimonial ante el tribunal de la localidad bonaerense de San Isidro que busca esclarecer las circunstancias en torno al deceso del excapitán de la selección campeona del mundo en 1986.

El nuevo juicio oral para deslindar las responsabilidades penales sobre la muerte de Maradona comenzó la semana pasada luego de que el año pasado un primer debate fue anulado en medio del escándalo en que quedó envuelta una jueza del tribunal a cargo.

En el banquillo de los acusados están Luque y otros seis profesionales de la salud que atendieron al exfutbolista durante una internación domiciliaria en una casa en las afueras de Buenos Aires, donde falleció el 25 de noviembre de 2020 de un ataque cardíaco. Allí Maradona, entonces de 60 años, intentaba recuperarse de una cirugía practicada dos semanas antes en una clínica para removerle un hematoma subdural.

Además de Luque, están imputados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna. También lo están el representante de la empresa que ofrecía el servicio de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. Todos ellos cumplieron algún papel en la internación domiciliaria del exfutbolista.

Los siete procesados están acusados de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción. Se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión.

Hija de Maradona: nos manipularon

La hija del “Diez” resaltó que Luque, Cosachov y Díaz eran los responsables de la salud de Maradona y de la internación domiciliaria donde, según dijo, la salud del astro se deterioraba día a día sin que aparentemente nadie lo remediara.

En otro momento de su declaración, rechazó los señalamientos de Luque, quien sostuvo que ella se había comprometido a buscar a un médico clínico para hacer un seguimiento más concienzudo del estado de salud de Maradona.

“Yo no tenía que conseguir el médico clínico, pero quieren ponerme esa responsabilidad. De ningún punto de vista me voy a hacer cargo, yo confié lamentablemente en estos tres seres que lo que hicieron fue manipularnos...Luque podría haber dado un paso al costado.. hoy ya es tarde”, afirmó la mujer.

Defensa contraataca

En un cambio de estrategia, la defensa de Luque está apuntando contra Gianinna Maradona y su hermana Dalma —las hijas mayores del exfutbolista y fruto de su relación con Claudia Villafañe—como responsables de no haber actuado con la celeridad necesaria para atender a su padre durante un largo proceso de deterioro de su salud.

Previamente Luque —considerado el principal imputado—afirmó ante el tribunal que aunque él había sostenido públicamente que "era amigo (de Maradona) y que se me puede llamar médico de confianza y de cabecera....eso cambió”.

Acotó que Maradona "hacía uso de su derecho de autonomía... no paraba de tomar alcohol".

Luque también afirmó que con anterioridad a la operación practicada a Maradona los allegados no estaban presentes y que cuando tuvo lugar “aparecieron abogados, médicos y la familia con un rol que yo deseaba hace mucho tiempo: que se responsabilicen del paciente”.

Asimismo acotó que el exfutbolista salió de la clínica donde fue operado "con criterio para continuar con sus cuidados por adicción (del alcohol), nunca por el corazón”.

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En esta nota colaboró la periodista de AP Almudena Calatrava