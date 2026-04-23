Médico acusado defiende tratamiento a Maradona y apunta contra familia en juicio por su muerte

El principal acusado en el segundo juicio por la muerte del astro Diego Maradona en 2020 negó el jueves en su cuarta declaración ante el tribunal que “haya manipulado” a las hijas del exfutbolista y ratificó que la internación domiciliaria que antecedió su muerte “fue la mejor opción”.

“No era el dueño de la salud de Diego como dicen”, manifestó el neurocirujano Leopoldo Luque al declarar el jueves en el nuevo juicio oral que busca esclarecer las circunstancias en torno al deceso del ídolo futbolístico y tiene a otros seis profesionales de la salud en el banquillo de los acusados.

El excapitán de la selección que conquistó el Mundial en 1986 falleció de un ataque cardiaco el 25 de noviembre de 2020, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa situada en las afueras de Buenos Aires. Allí el exfutbolista, entonces de 60 años, intentaba recuperarse de una cirugía practicada dos semanas antes en una clínica para removerle un hematoma subdural.

Los siete procesados están imputados de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción. Se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión.

Además de Luque, están imputados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna. También lo están el representante de la empresa que ofrecía el servicio de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. Todos ellos cumplieron algún papel en la internación domiciliaria del exfutbolista.

Luque, quien no había declarado en el primer juicio, adoptó en este segundo proceso una defensa más agresiva, apuntando especialmente contra Gianinna Maradona y su hermana Dalma —las hijas mayores del exfutbolista y fruto de su relación con Claudia Villafañe—como responsables de no haber actuado con la celeridad necesaria para atender a su padre durante un largo proceso de deterioro de su salud.

Giannina había declarado el jueves pasado ante el tribunal que Luque, Cosachov y Díaz “eran los responsables de la salud de Maradona” y que “yo confié lamentablemente en estos tres seres que lo que hicieron fue manipularnos”.

“Es muy claro de ver que nadie manipuló a nadie….fui realista con esta situación y lo que recomendaba era lo único que era real y posible”, sostuvo Luque, quien durante su comparecencia mostró chats y difundió audios de los diálogos que mantenía con la familia de Maradona.

La internación domiciliaria

Las condiciones deficientes en las que Maradona transcurrió la internación domiciliaria son uno de los principales argumentos en la acusación contra Luque y sus colegas. Una junta médica interdisciplinaria concluyó que carecía de desfibrilador o tubo de oxígeno, que hubo falta de controles cardiológicos y de laboratorio en los 14 días previos a su muerte y que no se advirtieron síntomas como “una inusual hinchazón corporal...que vistos sus antecedentes cardiológicos debieron haber generado alguna acción”.

“Creo fue la mejor de las opciones” la internación domiciliaria, insistió Luque este jueves.

Luque recordó que luego de la intervención quirúrgica a Maradona para removerle un hematoma subdural evaluó junto a la familia de Maradona cómo continuar con su recuperación.

Las internas familiares

Luque también remarcó que los conflictos internos en la familia de Maradona generaban “tensión entre los médicos y al paciente”.

Al respecto, reveló chats en los que las hijas de Maradona le pedían que no autorizara el ingreso de Verónica Ojeda, la segunda ex esposa del astro y madre de su hijo más pequeño, Diego Fernando, a la clínica donde se recuperaba de la cirugía.

También contó un episodio en el que Ojeda le pidió un “análisis” para determinar si Dalma y Gianinna “habían intoxicado” a Maradona porque a veces “estaba bien” y después “mal”.

El juicio se retomará el martes.

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