Dos hermanas de Maradona y exapoderado a juicio por uso indebido de sus marcas

Dos de las hermanas de Diego Maradona y su exapoderado serán sometidos a juicio por presunta apropiación y explotación indebida de los derechos de las marcas vinculadas al astro futbolístico fallecido en 2020.

La jueza Maria Rita Acosta, a cargo de un juzgado nacional en los criminal y correccional que llevó la investigación, resolvió el martes que Claudia Nora Maradona y Rita Mabel Maradona serán juzgadas como partícipes necesarias del delito de defraudación por administración fraudulenta.

En tanto que el abogado Matías Morla, mano derecha de Maradona al momento de su muerte, junto a dos empleados y una escribana, enfrentarán un juicio por el mismo delito en calidad de coautores.

Maradona murió por un ataque cardíaco el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, durante una internación domiciliaria en una casa alquilada en las afueras de la ciudad capital de Argentina.

Por una denuncia impulsada por Dalma, Gianinna, Jana y Diego Armando, cuatro de los cinco hijos del exfutbolista, la justicia acusó a sus tías y demás implicados de haber defraudado sus intereses como herederos legítimos de Maradona al realizar maniobras ilegales “vinculadas al manejo, disposición y activos de la sociedad “SATTVICA SA” en acuerdo premeditado y división de roles y funciones”.

La mencionada firma se constituyó en 2015 por orden de Maradona “con el objeto de proteger sus activos marcarios y sustraer eventualmente del fisco italiano y de sus herederos parte de su patrimonio”, según la resolución de la jueza.

Morla, que tenía a su cargo el manejo, cuidado y custodia de las marcas de Maradona —21 ya registradas en Argentina, 105 en trámite y otras 120 en el exterior—, en vez de transferir los derechos a los hijos del excapitán de Argentina tras su muerte, cedió las acciones de “SATTVICA S.A.” en favor de Rita Maradona (50%) y Claudia Maradona (50%), pero la justicia sospecha que el abogado seguía a cargo de la sociedad en las sombras.

Según la jueza, con su accionar las hermanas Maradona ocasionaron un claro perjuicio al acervo hereditario, “en tanto las nombradas habrían aceptado la aludida cesión a sabiendas de la simulación llevada a cabo, siendo su aporte sustancial para que se concrete la maniobra defraudatoria, percibiendo además, dividendos de la aludida sociedad”.

El código penal argentino fija penas de hasta seis años de prisión para el delito de defraudación por administración fraudulenta.