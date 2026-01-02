Nicolás Maduro, líder de Venezuela, declaró que su país está dispuesto a negociar un acuerdo con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, según una entrevista transmitida el jueves en la televisión estatal. Sin embargo, Maduro evitó comentar sobre un ataque que, según el gobierno de Donald Trump, fue liderado por la CIA la semana pasada en una zona de atraque venezolana que se creía utilizada por cárteles.

En la entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet, el líder sudamericano reiteró que Washington busca forzar un cambio de gobierno y acceder a las vastas reservas de petróleo de Venezuela, a través de una campaña de presión iniciada en agosto con un despliegue militar masivo en el Caribe.

Maduro denunció: "¿Qué buscan? Es evidente que buscan imponerse por la vía de la amenaza, la intimidación y la fuerza", y añadió que es momento de que ambas naciones comiencen "a conversar en serio, con datos en la mano".

El líder venezolano enfatizó la disposición de su gobierno: "El gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico estamos listos". Además, extendió una oferta económica: "Que si quieren petróleo, Venezuela está lista para inversión estadounidense, como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran".

Chevron Corp. es la única compañía petrolera de gran tamaño que exporta crudo venezolano a Estados Unidos. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

La entrevista fue grabada en la Nochevieja, el mismo día en que las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron ataques contra cinco presuntas embarcaciones de contrabando de drogas. Los ataques más recientes elevan a 35 el número total de ataques conocidos a botes, y el número de personas muertas a cuando menos 115, según cifras anunciadas por el gobierno de Trump. Entre las víctimas hay venezolanos.

Trump ha justificado los ataques, diciendo que son un incremento necesario para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, y ha afirmado que el país está involucrado en un "conflicto armado" con los cárteles de la droga. Los ataques comenzaron frente a la costa caribeña de Venezuela y luego se expandieron al océano Pacífico oriental.

Mientras tanto, la CIA estuvo detrás de un ataque con drones la semana pasada en un área de atraque que se creía había sido utilizada por cárteles de drogas venezolanos, según dos personas al tanto de los detalles de la operación, las cuales solicitaron el anonimato para poder declarar sobre el asunto secreto. Fue el primer operativo directo conocido en suelo venezolano desde que comenzaron los ataques a embarcaciones, una agudización significativa en la campaña de presión de Wsahington sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Al preguntársele sobre la operación en suelo venezolano, Maduro respondió: "dentro de algunos días pudiéramos conversar".