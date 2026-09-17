Lula anuncia aumento del 15% en pagos de ayuda social antes de las elecciones en Brasil

El presidente de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto el jueves para aumentar en un 15% los beneficios de su programa insignia de asistencia social, semanas antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

El beneficio mensual mínimo por familia de Bolsa Familia subirá el próximo mes a 691 reales (134 dólares), con respecto a los 600 reales originales. En el decreto se indica que los pagos se ajustan por la inflación acumulada desde marzo de 2023.

La medida incrementará el poder adquisitivo de los votantes, que decidirán en octubre si le conceden a Lula un cuarto mandato no consecutivo o eligen al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una probable segunda vuelta. Las encuestas muestran que, actualmente, ambos están empatados.

“Bolsa Familia es fundamental en nuestra estrategia para cuidar a las familias más vulnerables, garantizar ingresos para que las personas salgan de la pobreza y no sufran inseguridad alimentaria”, afirmó el ministro de Hacienda, Dario Durigan.

Agregó que el gasto adicional se absorbería dentro de las asignaciones presupuestarias existentes y no representaría un nuevo desembolso.

La medida costará 5.800 millones de reales (1.100 millones de dólares) este año y alrededor de 22.000 millones de reales (4.300 millones de dólares) el próximo, indicó la secretaría de comunicación del gobierno brasileño en un comunicado.

Los beneficiarios recibirán el nuevo monto a partir del 19 de octubre. La posible segunda vuelta está programada para el 25 de octubre.

Lula introdujo el programa de transferencias de efectivo al inicio de su primer mandato en 2003. Proporciona ayuda financiera a familias de bajos ingresos condicionada a la asistencia escolar de los niños y a requisitos de salud, como las vacunaciones.

Bolsa Familia fue objeto de miles de estudios académicos en Brasil y en el extranjero, que reportaron reducciones significativas de la pobreza, la desigualdad y la mortalidad infantil. Los investigadores también hallaron un mayor acceso a la atención básica de salud y señalaron que la asistencia escolar también mejoró.

Bolsonaro sustituyó el programa por Auxilio Brasil antes de la votación de 2022, en lo que, para muchos analistas, fue un intento de cambiar la marca del popular programa asociado con Lula para impulsar sus posibilidades de reelección. Lula derrotó a Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado.

La semana pasada, Lula firmó un decreto y una medida provisional destinados a reducir los precios de los combustibles, mientras la guerra entre Estados Unidos e Irán eleva el costo de llenar el tanque. El costo del combustible es un tema particularmente sensible para los votantes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.