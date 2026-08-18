Liberia acepta recibir a 1.200 deportados de terceros países desde Estados Unidos

Liberia aceptó recibir hasta 1.200 deportados de terceros países procedentes de Estados Unidos, informaron el martes las autoridades del país de África occidental, en uno de los mayores acuerdos de este tipo bajo la política del gobierno del presidente Donald Trump destinada a disuadir la migración ilegal.

Los deportados serán recibidos en el plazo de un año, y se espera que el primer grupo de 20 llegue el jueves, declaró a los periodistas el ministro de Información de Liberia, Jerolinmek Piah. Entre los 1.200 deportados habrá africanos, así como nacionales de Norteamérica, Sudamérica y el Caribe, dijo el funcionario.

Bajo una serie de acuerdos, a menudo secretos, el gobierno de Trump ha deportado a miles de personas a casi dos docenas de países que no son los suyos, según defensores, y alrededor de 10 de ellos han sido enviados a África.

Una cuestión clave en los acuerdos es que pueden involucrar a migrantes con órdenes de protección de un juez de inmigración de Estados Unidos para no ser devueltos a sus países de origen por temas de seguridad. El ministro liberiano no dijo si los deportados que se espera que lleguen a Liberia tenían tales órdenes de protección.

“Puede que deseen solicitar asilo” en Liberia tras su llegada o “pueden salir del país cuando lo deseen”, dijo Piah.

Piah añadió que Liberia recibirá apoyo de Estados Unidos para gestionar el programa y fortalecer su sistema migratorio.

“El gesto de Liberia es enteramente humanitario y está en consonancia con las tradiciones de larga data del país”, señaló.

“El gobierno de Liberia tiene la intención de proporcionar a las personas trasladadas el apoyo necesario para solicitar protección en Liberia y estar a salvo durante su estancia aquí”.

Abogados de inmigración han dicho que el gobierno de Trump utiliza las deportaciones a terceros países como una laguna legal para obligar indirectamente a los solicitantes de asilo a regresar a sus países de origen.

En muchos casos, los migrantes son deportados a países en los que nunca han estado o donde enfrentan riesgos de seguridad y tienen pocas opciones aparte de regresar a los países de origen de los que huían.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.