El Pentágono ordena auditar alianzas de 30 universidades con instituciones extranjeras

El Departamento de Defensa ha ordenado a 30 universidades de Estados Unidos que auditen sus alianzas con universidades e instituciones de formación militar, que son chinas en su mayoría, mientras el gobierno del presidente Donald Trump examina la creciente influencia mundial del país.

Las escuelas podrían perder financiamiento si no completan una revisión y ponen fin a cualquier acuerdo considerado problemático en las próximas dos semanas. El objetivo es proteger la investigación financiada por los contribuyentes del robo y la explotación, indicó el Pentágono el lunes.

“El Departamento de Guerra tiene tolerancia cero con las alianzas académicas que comprometan nuestra seguridad nacional”, afirmó en un comunicado de prensa Emil Michael, director de tecnología del Pentágono.

El comunicado no identificó a las escuelas, pero un funcionario federal que habló bajo condición de anonimato señaló que entre ellas están la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad Johns Hopkins.

Las escuelas no han comentado al respecto.

Sarah Spreitzer, vicepresidenta del American Council on Education (Consejo Estadounidense de Educación), que representa a presidentes de colegios y universidades, expresó su preocupación de que el anuncio sugiera, sin evidencia alguna, que las escuelas están incurriendo en irregularidades.

El mes pasado, el Pentágono publicó una lista actualizada de 130 instituciones extranjeras a las que acusó de participar en “actividades que aumentan la probabilidad de que los esfuerzos de investigación y desarrollo financiados por el gobierno de Estados Unidos sean malversados”.

Aunque la gran mayoría eran chinas, como la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y la Academia de Ciencias Médicas Militares del país, en la lista también aparecieron varias instituciones iraníes y rusas.

Spreitzer indicó que la primera versión de la lista se elaboró durante el primer mandato de Trump, con la ayuda del American Council on Education.

Señaló que la mayoría de las instituciones miembros del consejo se alejaron de las alianzas de investigación con esas instituciones en los años posteriores. Comentó que le preocupa que las escuelas de Estados Unidos sean consideradas responsables por alianzas que son anteriores a la creación de la lista.

“No apreciamos la insinuación de que no somos buenos socios en materia de seguridad de la investigación, dado que ayudamos a crear esta lista y dado que siempre hemos colaborado con el gobierno federal cuando ha habido preocupaciones de seguridad nacional”, manifestó.

La auditoría se produce mientras el gobierno de Trump continúa expresando una profunda preocupación por las actividades de China en el Continente Americano, oponiéndose a la propiedad china de puertos en ambos extremos del Canal de Panamá, a proyectos de infraestructura financiados por la iniciativa de la Franja y la Ruta de China en la región y a la inversión china en el sector de las telecomunicaciones.

El Departamento de Justicia también está investigando si Harvard está permitiendo que donantes chinos creen becas que excluyan a estudiantes estadounidenses, lo que se suma a la andanada de pesquisas federales que el gobierno de Trump ha abierto en su batalla contra la prestigiosa escuela.

Un portavoz de la embajada china dijo en un comunicado que el país se opone a la politización de los “intercambios científicos, educativos y académicos normales”.

“El lado de Estados Unidos”, continuó el comunicado, “debería abandonar la mentalidad de la Guerra Fría y fomentar un entorno abierto, justo y no discriminatorio para los intercambios educativos, científicos y entre personas entre China y Estados Unidos”.

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Collin Binkley contribuyó a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.