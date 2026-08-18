Grupo de derechos pide prohibir importaciones de productos de caña dominicana a EEUU

Un grupo de derechos humanos determinó el martes en un informe que el trabajo forzado persiste en enormes plantaciones de caña de azúcar en toda República Dominicana, que exporta azúcar y otros productos a Estados Unidos, su mayor mercado.

Según sus propias declaraciones, la organización sin fines de lucro Corporate Accountability Lab dedicó más de tres años a investigar las condiciones laborales en plantaciones propiedad de Central Romana Corporation, Ltd., el mayor empleador y propietario de tierras de República Dominicana. De acuerdo con el informe, sus dueños tienen vínculos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Central Romana Corporation ya había sido investigada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), que acusó a la empresa de aislar a los trabajadores, retener salarios, propiciar condiciones laborales y de vivienda abusivas y presionar para imponer horas extra excesivas. En 2022, Estados Unidos impuso una prohibición a las importaciones de azúcar y productos relacionados elaborados por la compañía, pero la prohibición fue revertida el año pasado bajo el gobierno de Trump.

Uno de los propietarios de Central Romana es Fanjul Corp., con sede en Florida, que es dueña de Florida Crystals. En el informe se afirma que la familia Fanjul mantiene estrechos vínculos con Trump y con el gobierno dominicano.

El grupo de derechos humanos instó al gobierno de Estados Unidos a restablecer la prohibición.

“Mientras el azúcar y otros intereses bien posicionados disfruten de los beneficios de ese acceso al mercado e ignoren los abusos de derechos laborales en sus cadenas de suministro, la política de Estados Unidos seguirá siendo cómplice de los mismos tipos de abuso a los que afirma oponerse”, sostuvo la organización sin fines de lucro.

Grupos locales de la sociedad civil calculan que hasta 8.000 trabajadores laboran en los cañaverales de la empresa, que se extienden por más de 70.293 hectáreas (173.700 acres).

Desde hace tiempo se quejan de la falta de salarios y de verse obligados a habitar viviendas hacinadas que a menudo carecen de agua o electricidad, algo verificado por periodistas de The Associated Press en años recientes. Muchos de ellos son migrantes haitianos o descendientes de estos, quienes, pese a haber nacido en la República Dominicana, no tienen ciudadanía.

En el informe se cita a un trabajador no identificado que afirmó no tener documentos para conseguir otro empleo: “¿Por qué nos quedaríamos? Así somos sus esclavos”.

Corporate Accountability Lab pidió a Central Romana Corporation que inscriba a los trabajadores en el sistema de seguridad social del país, les pague al menos el salario mínimo diario, les permita afiliarse a un sindicato independiente y proteja su salud, entre otras medidas.

También se citó a un trabajador no identificado que señaló que empleados de la empresa asignan los trabajos y toman decisiones sobre cuánto se le debe a alguien: “Siempre nos pagan de menos, pero no podemos luchar para que nos paguen lo justo porque no tenemos ese tipo de poder”.

La organización sin fines de lucro afirmó que un “clima de miedo… impregna la industria” e instó a los clientes del azúcar a adherirse a un código de conducta propuesto que sería elaborado por los trabajadores.

“Quiero quejarme cada semana, pero como todos tienen mucho miedo, nadie te apoya”, dijo un trabajador no identificado, según el informe.

Esos temores se reflejaron en un estudio reciente del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos también describió las condiciones de vida en las plantaciones como “inhumanas” y “abusivas”.

En el informe de Corporate Accountability Lab se incluyen comentarios de Central Romana Corporation, a la que se citó diciendo que el informe estaba “plagado de inexactitudes y falsedades” y que la empresa no había violado leyes locales ni normas laborales internacionales.

Hasta el momento, la empresa no ha respondido a una solicitud en la que se piden comentarios adicionales.

Corporate Accountability Lab instó al gobierno dominicano a regularizar el estatus migratorio de todas las personas reclutadas para trabajar en los cañaverales, a desembolsar las pensiones adeudadas y a hacer cumplir las leyes laborales y ambientales.

La organización determinó que dos tipos de trabajadores son los más vulnerables: los cortadores de caña de edad avanzada que no han recibido sus beneficios de jubilación y quienes son apátridas.

“Los gobiernos de todos los países deberían prohibir la importación de azúcar y productos a base de azúcar elaborados con trabajo forzoso en República Dominicana”, manifestó la organización.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.