Senado vota sobre iniciativa para limitar un posible ataque de EEUU contra Venezuela

El Senado votaba el jueves sobre una iniciativa que limitaría la capacidad del presidente Donald Trump para lanzar un ataque contra Venezuela, luego de que los demócratas presionaron al Congreso para que asumiera una postura más firme en la campaña de la Casa Blanca contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Los legisladores, incluidos miembros de la cúpula republicana, han exigido que el gobierno de Trump les proporcione más información sobre los ataques de las fuerzas armadas estadounidenses contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el Caribe y el Océano Pacífico oriental.

Pero la votación del jueves, que en esencia impediría un ataque en territorio venezolano sin obtener primero la autorización del Congreso, será una dura prueba a la disposición de los senadores republicanos para permitir que el gobierno de Trump siga incrementando su presencia naval en la región.

"Estamos cansados de que el Congreso abdique de este poder tan solemne a un presidente", declaró el senador Tim Kaine, el demócrata de Virginia que presentó la resolución.

Si bien la iniciativa prácticamente no tiene posibilidad alguna de ser promulgada, en parte porque necesitaría de la firma del propio Trump, le permitió de cualquier forma a los senadores expresar oficialmente sus preocupaciones sobre las amenazas públicas del presidente contra Venezuela. Las fuerzas navales de Estados Unidos siguen construyendo una presencia inusualmente significativa en el Caribe, incluido el despliegue de su portaaviones más avanzado, lo que lleva a muchos a la conclusión de que las intenciones de Trump van más allá de sólo interceptar barcos que transportan cocaína.

"Es realmente un secreto a voces que esto va mucho más allá de un posible cambio de régimen", destacó el senador demócrata Adam Schiff, quien también impulsó la resolución. "Si esa es la dirección en la que se dirige el gobierno, si eso es lo que estamos arriesgando —involucrarnos en una guerra— entonces el Congreso necesita ser escuchado en este tema".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.