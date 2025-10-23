Indígenas del norte de Ecuador marchan pacíficamente tras el fin de un paro de 31 días

Indígenas del norte de Ecuador marcharon pacíficamente el jueves en recuerdo de dos de ellos muertos durante una serie de protestas que comenzaron el mes pasado en rechazo al aumento del combustible.

La víspera la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la mayor de su tipo , declaró el fin del paro al que había convocado en septiembre y que dejó dos fallecidos, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos en enfrentamientos con la fuerza pública.

Las protestas duraron 31 días y sus adherentes rechazaban la eliminación de un subsidio estatal de 1.100 millones de dólares al diésel que provocó un alza de 1,80 a 2,80 dólares el galón.

El jueves en las ciudades del norte, Cotacachi y Otavalo, transcurrió una marcha en honor a los dos indígenas fallecidos en las manifestaciones que pertenecían a esas localidades. “Resistir no es sólo salir a las calles sino mantener encendida la llama de la dignidad”, citó un comunicado de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi.

Al menos medio millar de indígenas caminaron por las principales calles portando la bandera tricolor de Ecuador, vistiendo sus trajes tradicionales y tocando instrumentos andinos y ancestrales.

Tras el cese del paro, el panorama cambió el jueves en la provincia de Imbabura, que se había convertido en una zona sitiada. Los vehículos transitaban por las avenidas, los autobuses de transporte público brindaban el servicio y los locales comerciales estaban abiertos tras un mes de obligado cierre por la coacción de los manifestantes.

En declaraciones a la prensa el comandante de la Policía, general Pablo Dávila, señaló que se mantiene el resguardo policial y militar para garantizar el tránsito vehicular y peatonal, así como la habilitación total de la carretera Panamericana que conecta a varias provincias del norte del país.

“Hemos vuelto a la calma” y creemos que la “marcha transcurre en paz y sin alterar el orden público”, dijo Dávila.

En otras vías secundarias policías y militares continuaban con la limpieza de piedras, montículos de tierra y troncos que habían bloqueado las vías en las jornadas previas.

Según la Cámara de Comercio de Ibarra, capital de la provincia de Imababura, las pérdidas por las protestas ascienden a 70 millones de dólares, siendo uno de los más afectados el sector turístico.

La víspera el líder indígena Marlon Vargas dijo la decisión de levantar la protesta había “sido difícil pero necesaria” y que se adoptó tras el anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la intervención en la provincia de Imbabura ”con toda la fuerza del Estado”.

Horas después Noboa anunció en la red social X que desde mediados de diciembre regirá una leve reducción del costo del galón de diésel, que pasará de 2,80 a 2,78 dólares.

El gobernante agregó, sin precisar detalles, que otra reducción regirá desde el 15 de febrero de 2026, a un costo de 2,70 dólares el galón. Además descartó un incremento del precio del gas de uso doméstico.