Policía arresta a mujer tras abandono de bebé en estación de metro de Nueva York

La madre de una recién nacida que fue abandonada en una concurrida estación de metro en el centro de Manhattan, con el cordón umbilical aún unido, fue arrestada el miércoles temprano, informó la policía de la ciudad.

La mujer de 30 años, residente de Queens, fue detenida poco antes de las 3 de la mañana y acusada de abandonar y poner en peligro a un menor. Debe comparecer ante el tribunal más tarde el miércoles.

El bebé fue dejado el lunes en un pasillo de la estación de metro 34th Street-Penn Station durante la hora punta de la mañana. La estación está conectada con el complejo más amplio de Penn Station, el centro ferroviario más concurrido del país, que se encuentra debajo del estadio Madison Square Garden.

El arresto se produjo después de que la policía publicara el martes imágenes de una mujer buscada para ser interrogada sobre lo sucedido en un intento de identificarla. La mujer fue grabada en un video de dos segundos en una acera concurrida de la ciudad, llevando algo que parece estar envuelto en un bulto y sosteniéndolo como alguien sostendría a un bebé.

La infante fue encontrada desatendida y envuelta en una manta, dijo la policía. Fue llevada a un hospital para una evaluación y se encuentra en condición estable. La policía fue llamada al lugar tras recibir informes de una persona no identificada que dejó al bebé en la estación y se fue.

No estaba claro de inmediato si la mujer tenía un abogado que pudiera responder a las acusaciones. Un número de teléfono listado para su domicilio estaba fuera de servicio el miércoles.

Un equipo de la Administración de Servicios para Niños de la ciudad fue "desplegado para asegurar el bienestar continuo del bebé", declaró un portavoz en un comunicado.

"Lo llamo el 'Milagro en la Calle 34'", afirmó Demetrius Crichlow, presidente de New York City Transit, a los periodistas el lunes, aludiendo a la clásica película navideña.

Nueva York tiene una ley, promulgada en 2000, que permite a una madre entregar a un recién nacido de hasta 30 días de edad en un hospital, o en una estación de policía o bomberos sin temor a ser procesada. Según la ley de Refugio Seguro del estado, el progenitor debe notificar de inmediato a una persona adecuada sobre la ubicación del infante.

Liyan Bao, vicepresidenta senior de bienestar infantil en The New York Foundling, una de las agencias de bienestar infantil más antiguas de la ciudad, indicó que hace 150 años los bebés solían ser dejados en la puerta de la agencia. Pero hoy en día, hay apoyo disponible para los padres como un nuevo programa lanzado este verano para padres que enfrentan una crisis.

"Hay servicios disponibles", expresó. "Y realmente alentaría a las familias necesitadas a que busquen ayuda".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.