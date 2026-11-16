Haití se prepara para elecciones al cerrar el plazo de inscripción de candidatos

Por primera vez en la historia de Haití, tres mujeres se han inscrito como candidatas presidenciales, sumándose a 30 hombres que compiten por convertirse en el próximo líder del atribulado país caribeño.

La elección general del próximo año es la primera en más de una década. Entre los candidatos figuran la viuda del asesinado presidente Jovenel Moïse, un economista respetado, un fiscal conocido acusado de múltiples ejecuciones sumarias y un expresidente acusado de narcotráfico y de patrocinar pandillas.

Haití no ha tenido presidente desde que Moïse fue acribillado en su residencia privada en julio de 2021 como parte de un golpe fallido. Desde entonces, Haití ha sido dirigido por varios primeros ministros designados y por un consejo presidencial de transición que fue disuelto en febrero.

Los candidatos presidenciales y parlamentarios tenían hasta el domingo para inscribirse en línea. El consejo electoral provisional de Haití los está revisando y en enero espera publicar una lista final con los nombres de quienes estén aprobados para postularse.

Expertos cuestionan si Haití estará listo para votar

Haití espera celebrar la primera vuelta de las elecciones el 18 de julio del próximo año y la segunda vuelta el 4 de octubre. Algunos expertos cuestionan si el país, todavía sumido en la violencia pandillera, estará preparado para entonces.

Wolf Pamphile, fundador y director ejecutivo de Haiti Policy House, un centro de estudios con sede en Estados Unidos, señaló que casi un millón de votantes han sido inscritos en el país de casi 12 millones de habitantes.

Indicó que el gobierno ha fijado como referencia entre 3 millones y 6 millones de votantes para celebrar una elección legítima.

“Ese número es cada vez más difícil de alcanzar”, afirmó.

Cuando el proceso electoral comenzó, los funcionarios estaban registrando aproximadamente a 9.000 personas al día. Eso ha bajado a unas 3.000 al día, según Pamphile.

Mientras continúa el registro, las pandillas siguen enfrentándose a la policía y a los soldados haitianos, así como a una fuerza internacional de supresión de pandillas respaldada por la ONU; a Vectus Global, la empresa privada de seguridad fundada por el ex SEAL de la Marina de Estados Unidos y fundador de Blackwater Erik Prince; y a unos 2.500 efectivos de El Salvador que fueron desplegados después de que cuatro técnicos de aviación del país centroamericano fueran atacados a finales de octubre y continúen desaparecidos.

La cantidad de enfrentamientos y ataques con drones dirigidos contra pandillas aumentó un 46% en comparación con los 21 días previos al despliegue de las fuerzas salvadoreñas, informó María Fernanda Arocha, analista del Armed Conflict Location & Event Data Project.

Arocha indicó que las muertes estimadas durante esas operaciones han superado las 100, con más de dos docenas identificadas como civiles. Pese a los combates en curso, más de 100 partidos políticos se han inscrito, las campañas políticas se intensifican y Haití sigue adelante con sus elecciones.

Estos son algunos de los candidatos de alto perfil que se han inscrito

Martine Moïse: Es la viuda del presidente de Haití y resultó herida en el ataque a su residencia privada en julio de 2021. Fue investigada en relación con su muerte y acusada formalmente en Haití, pero el cargo fue anulado posteriormente. Recientemente testificó en un tribunal federal de Estados Unidos contra varios sospechosos acusados de matarlo.

Michel Martelly: Músico conocido como “Sweet Micky”, fue presidente de Haití de 2011 a 2016 bajo el partido Tèt Kale, que se traduce como el Partido de los Calvos. Regresó a Haití a mediados de julio, en una visita poco frecuente a su país natal. Martelly ha sido acusado de facilitar el narcotráfico y de patrocinar múltiples pandillas. Canadá lo sancionó en noviembre de 2022 y Estados Unidos en agosto de 2024.

Claude Joseph: Exministro de Relaciones Exteriores, se desempeñó brevemente como primer ministro interino después de que Moïse fuera asesinado. Un juez haitiano lo acusó formalmente, junto con la viuda de Moïse, por el asesinato de Moïse, acusaciones que ambos han negado. La acusación fue desestimada posteriormente. Tras dejar el cargo de primer ministro interino, Joseph formó su propio partido: Activos para el Desarrollo.

Jean Ernest Muscadin: La administración de Moïse lo designó como fiscal público en representación de la ciudad costera sureña de Miragoane. Recientemente renunció para presentar su candidatura a la presidencia. Las Naciones Unidas lo han acusado de matar a decenas de personas sospechosas de ser miembros de pandillas o de cometer delitos menores. Pero Muscadin sigue siendo popular entre muchos en Miragoane, y sus simpatizantes lo llaman el “fiscal del pueblo”.

Dominique Dupuy: Se desempeñó brevemente como ministra de Relaciones Exteriores de Haití en 2024, después de que Moïse la nominara en 2020 como representante del país ante la UNESCO. En un discurso reciente publicado en línea, Dupuy contó que viajó recientemente por Haití y encontró amor, fuerza y determinación, al prometer “empezar a construir la nación que nuestros antepasados soñaron para nosotros”. También prometió no recibir órdenes de nadie que no sea de Haití y rechazar el “dinero sucio” mientras hace campaña. Ella y Savary Marie-Anne Savannah Hadid, una empresaria y filántropa que proviene de una familia adinerada, hicieron historia este año al convertirse en las primeras mujeres en inscribirse como candidatas presidenciales.

Etzer Emile: El respetado economista y profesor universitario anunció recientemente su candidatura. Se postula bajo la plataforma política Soley, que significa “Sol”. Ha dicho que el empleo, la seguridad y la justicia social están entre sus prioridades.

Jocelerme Privert: Este veterano de la política ha sido senador, ministro de Finanzas, ministro del Interior y presidente interino. Fue arrestado en 2004 y acusado de organizar una masacre contra opositores políticos en la ciudad costera central de Saint-Marc. Cumplió tiempo en prisión y se reincorporó a la escena política tras su liberación. Fue presidente interino de 2016 a 2017, tras un retraso en la segunda vuelta electoral entre Moïse y Jude Célestin, un ingeniero mecánico que nuevamente busca convertirse en presidente.

Hans Joseph: Exdirector de la Unidad Anticorrupción de Haití, era conocido por perseguir con firmeza casos de corrupción contra figuras de alto perfil en un país donde reina la impunidad. Medios locales informaron que varios partidos políticos lo buscaron como posible candidato, pero decidió unirse a un partido recién formado.

Jerry Tardieu: Empresario conocido y exparlamentario que representó a la acomodada comunidad de Petion-Ville, se ha expresado con contundencia sobre las pandillas. Ha sido director ejecutivo de empresas en sectores que incluyen la industria del calzado y los bienes raíces, y fue cofundador del Hotel Royal Oasis. Dirige una biblioteca gratuita para niños en Petion-Ville y tiene una maestría en administración pública con concentración en economía de la Universidad de Harvard. Ha prometido crear empleos y hacer que Haití sea más seguro: “Me negaré a presidir el destino de un país cuya población vive con miedo”.

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El corresponsal Evens Sanon en Puerto Príncipe contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.