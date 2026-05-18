Grupo de exiliados cubanos es clave en intento de EEUU de acusar a Raúl Castro por derribo de 1996

Un grupo fundado por exiliados cubanos conocido como Hermanos al Rescate se encuentra en el centro de la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de buscar una acusación formal contra el presidente cubano Raúl Castro, una medida que reavivará uno de los puntos más bajos en la amarga relación bilateral de décadas.

Una persona familiarizada con la investigación indicó a The Associated Press que la posible acusación está vinculada al presunto papel de Castro en el derribo en 1996 de cuatro aviones operados por el grupo de exiliados con sede en Miami. Castro era ministro de Defensa en ese momento, lo que lo convertía en la máxima autoridad del país después de su hermano Fidel.

La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a comentar una investigación en curso.

¿Qué es el grupo Hermanos al Rescate?

Hermanos al Rescate comenzó a operar en 1980 durante la inesperada emigración de 125.000 cubanos a Estados Unidos. Fundado por el emigrado José Basulto, buscaba ayudar a los refugiados cubanos en el estrecho de Florida arrojando suministros desde avionetas y alertando a la Guardia Costera de Estados Unidos.

La crisis, que se prolongó durante meses, comenzó luego que algunos cubanos protestaran las restricciones de viaje impuestas por el gobierno comunista del presidente Fidel Castro y éste abriera el puerto de Mariel a cualquiera que quisiera irse, llenando el estrecho de Florida de personas desesperadas.

El gobierno de Clinton cambió las normas migratorias para desalentar a los cubanos de dirigirse al norte en embarcaciones precarias e improvisadas. Por su parte, Hermanos al Rescate siguió volando hacia el espacio aéreo cubano y provocando a La Habana.

¿Qué ocurrió con los aviones?

El 24 de febrero de 1996, tres aviones que transportaban a miembros de Hermanos al Rescate ingresaron en una zona cercana al paralelo 24, a poca distancia al norte de La Habana y de algunos de los objetivos de mayor valor de Cuba.

Aviones de combate cubanos derribaron dos Cessna civiles desarmados de los exiliados, matando a los cuatro hombres a bordo. Un tercer avión, que llevaba al líder de la organización, escapó por poco.

¿Se acusó a alguien?

En una historia ficcionalizada en la película “The Wasp Network”, la contrainteligencia de Estados Unidos capturó a cinco agentes de inteligencia cubanos que se habían infiltrado en Hermanos al Rescate. Dos agentes cubanos cumplieron largas condenas y tres sólo fueron liberados de custodia en el intercambio de prisioneros que precedió al deshielo del expresidente Barack Obama con Raúl Castro.

Dos pilotos de aviones de combate cubanos y su oficial al mando también han sido acusados formalmente por el derribo, pero han permanecido fuera del alcance de las fuerzas del orden de Estados Unidos y viven en Cuba.

Castro ya había estado antes bajo investigación penal en Estados Unidos. En 1993, fiscales federales en Miami consideraron acusarlo a él y a varios otros altos funcionarios militares cubanos de tráfico de cocaína, basándose en el testimonio de narcotraficantes colombianos que surgió en el juicio por drogas del exlíder panameño Manuel Noriega, informó la AP en 2006.

Pero nunca se presentó una acusación formal, en medio de preocupaciones sobre la credibilidad del testigo, así como temores de que pudiera poner en riesgo operaciones de inteligencia de Estados Unidos y descarrilar un posible acercamiento a Cuba que entonces evaluaba el presidente Bill Clinton.

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Los periodistas de The Associated Press Eric Tucker y Alanna Durkin Richer contribuyeron a este despacho desde Washington, D.C.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.