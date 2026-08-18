Arqueólogos hallan ofrenda humana preinca en sitio ceremonial ubicado en la capital de Perú

Arqueólogos estatales de Perú presentaron el martes una excavación que contiene restos óseos de un adulto que habrían sido depositados como ofrenda durante un ritual en un centro ceremonial prehispánico llamado Huaca Pucllana, ubicado en un barrio turístico de Lima.

El descubrimiento “aporta nuevas evidencias para comprender las prácticas rituales de la cultura Lima y nos permite reconstruir ceremonias realizadas en Pucllana hace más de 1.300 años”, dijo a la prensa la arqueóloga Gladys Paz, responsable de la excavación e integrante del proyecto arqueológico Museo de Sitio Pucllana.

No es la primera vez que ocurren descubrimientos de este tipo en la capital de Perú, fundada por los españoles en 1535 pero que estaba poblada por los Incas y culturas previas desde 4.000 años antes, según expertos. La cultura Lima, previa a los Incas, se desarrolló en la costa central de Perú entre los años 100 y 700 después de Cristo y Pucllana fue uno de sus importantes centros ceremoniales y administrativos.

El cuerpo está echado a lo largo de un canal subterráneo, ubicado de norte a sur y apoyado sobre su lado izquierdo. Su cráneo está inclinado hacia el oeste, en dirección al mar y a una pirámide de barro existente en el complejo ceremonial. Esta disposición evidencia una colocación intencional vinculada con un ritual, según Paz.

La arqueóloga indicó que en los próximos días se retirarán los restos óseos del lugar.

Pucllana es uno de los más de 400 lugares sagrados para las culturas prehispánicas que están distribuidos por Lima y forman parte del paisaje cotidiano de la ciudad, según datos oficiales. Estos sitios están junto a restaurantes, hospitales, ministerios, plazas, carreteras, campos deportivos y también zonas deshabitadas.

Pieter Van Dalen, profesor arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dijo a The Asociated Press que es frecuente encontrar en la costa peruana elementos funerarios de diversos tipos, entre ellos tumbas, entierros e individuos momificados. Van Dalen no está involucrado en el descubrimiento presentado el martes.

Los descubrimientos de restos óseos y cerámicas ocurren a menudo cuando los trabajadores de la construcción excavan zanjas para expandir la red de gas natural de la ciudad.