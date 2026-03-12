Expertos: nueva Corte de Constitucionalidad de Guatemala deberá recuperar la confianza de la gente

Abogados y expertos en temas constitucionales coincidieron en señalar que es necesario recuperar la confianza de la población en la justicia en Guatemala, luego de quedar conformada la Corte de Constitucionalidad (CC), el más alto órgano de justicia del país, para los próximos cinco años.

En el último período la Corte emitió algunos fallos públicos cuestionados en los que incluso protegió a miembros del crimen organizado vinculados al narcotráfico, pandillas, corrupción y crímenes de lesa humanidad, según los críticos. Por ello, los expertos consideran que la principal tarea de los nuevos magistrados de ese alto tribunal, es recuperar la confianza perdida.

La Corte de Constitucionalidad es una de las cinco instancias del país centroamericano que renuevan dirección este año. Otras que renuevan son la Fiscalía General, el Tribunal Supremo Electoral —que cuenta con cinco jueces titulares y cinco suplentes—, el jefe de la Contraloría General de Cuentas y el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

“Lo que tiene que hacer es recuperar el concepto de una Corte jurídica y técnica y no estar sacando resoluciones a la medida de cualquiera; debe de dar más confianza sobre todo por sus fallos tan polémicos”, dijo a The Associated Press Carlos Luna Villacorta, exmagistrado suplente de la CC.

Edgar Ortíz, un joven abogado especializado en temas constitucionales, dice que ve con interés la integración.

“Si se ve con perspectiva, la integración de la CC no está mal, es una corte interesante que habrá que vigilarse”, aseguró.

Los designados

El miércoles, el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo en un mensaje a la nación nombró a las abogadas Gladys Annabellla Morfin, exprocuradora general de la nación, y María Magdalena Jocholá, abogada maya kaqchikel, académica y con experiencia en temas de pueblos indígenas, para integrar como titular y suplente la Corte, respectivamente.

Con la designación presidencial se completa la integración que también incluye a Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo electos por el Colegio de Abogados como magistrados titular y suplente, mientras que la Universidad de San Carlos de Guatemala designó como magistrada titular a Julia Marisol Rivera y a José Luis Aguirre para que sea suplente.

Por su parte, el pleno del Congreso reeligió como magistrado a Roberto Molina Barreto y a Luis Rosales Marroquín como su suplente, mientras que la Corte Suprema de Justicia designó a Dina Ochoa como titular y la suplente Claudia Paniagua, las dos duplas fueron duramente criticadas debido a que actualmente son magistrados de la Corte y han firmado fallos que han beneficiado a acusados de narcotráfico, corrupción y pandillas, así como a militares acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, según los críticos.

Cuatro de las cinco nuevas magistraturas titulares serán dirigidas por mujeres.

¿Cómo quedan las fuerzas dentro de la CC?

Para el politólogo y catedrático universitario Renzo Rosal, con las designaciones queda en general una corte “relativamente equilibrada”, aunque dice que no espera un escenario de gran transformación, “particularmente por el sesgo y la pérdida de confianza de la población”.

“La corte tiene un sesgo conservador, pero de la CC no podemos esperar otra cosa, su ser primordial es la vigencia de la Constitución (actual que data de 1985 y) fue hecha conservadora, hoy por hoy lo que necesitamos es un grupo de magistrados que deben estabilizar la CC y dejar que sea una institución que frene la desconfianza en la justicia, que esté al servicio de la población y no de espacios espurios como lo es ahora”, planteó.

La magistrada titular designada por Arévalo (Morfín, de 75 años) será la primera en presidir la corte en el nuevo periodo. La presidencia se ocupa por un año y se escoge por orden de edad del magistrado, desde el mayor hasta el menor.

Luna Villacorta, el exmagistrado, cree que los abogados que integrarán la corte ahora deben dejar atrás quién los designó o eligió y enfocarse en cumplir la Constitución, porque es una instancia de justicia con “un poder descomunal”.

“Desafortunadamente cada organismo escoge a quién le conviene, casi como pensando que deben seguir sus instrucciones y eso no deber ser así, el principio es cumplir con la Constitución”, acotó.

Apuntó a su vez que “el interés de la designación del Ejecutivo era fundamental, salvaguardar los dos primeros años de esta nueva corte, presidida por personas que contribuyan en darle un mínimo de gobernabilidad al gobierno”.

Mientras tanto, el abogado ambientalista y de derechos humanos Rafael Maldonado señaló que ve la integración de la CC con una corriente “muy inclinada a la aplicación dura del derecho, abogados muy conservadores”, lo que según él deja fuera la protección de otros derechos que la misma Carta Fundamental del país regula y que son protegidos por otras leyes “como derechos emergentes como el derecho humano a un ambiente sano”.