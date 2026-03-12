Candidata presidencial de derecha en Colombia elige a su fórmula buscando votos de centro

La candidata presidencial colombiana Paloma Valencia, quien ganó la consulta interpartidista de la derecha, anunció el jueves como su fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo, un economista que podría atraer votos de un sector más moderado.

“Oviedo sacó un respaldo popular que a todos nos emociona, porque está conectando con muchos colombianos que no se sentían representados”, dijo Valencia durante el anuncio en Bogotá.

La senadora Valencia obtuvo el domingo más de 3,2 millones de votos en la consulta interpartidista de derecha —un mecanismo similar a una primaria—, mientras Oviedo, relativamente nuevo en la política, ocupó el segundo puesto con 1,2 millones de votos, superando a políticos con más trayectoria.

“El buen resultado de Oviedo lo convertía en un candidato muy fuerte para esto y además lógico porque complementa el perfil de Valencia a nivel de posicionamiento político”, dijo a The Associated Press Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario. “Oviedo quiere posicionarse como de centro, entonces es una buena fórmula para tratar de abrir el electorado hacia allá”, explicó.

Los analistas coinciden en que atraer el centro político es una de las principales necesidades de los candidatos actuales, especialmente porque los punteros en las encuestas son de dos polos opuestos: la izquierda con Iván Cepeda, del oficialismo, y la ultraderecha con Abelardo de la Espriella. Tras la consulta, se sumó Valencia a la derecha, mientras que en esa votación los candidatos de centro y centroizquierda obtuvieron un menor apoyo.

Las consultas interpartidistas sirvieron para decantar la baraja de aspirantes que competirán en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. En caso de que ninguno logre la mayoría, podrían ir a una segunda vuelta a mediados de junio.

Valencia y Oviedo se reunieron durante varios días para intentar llegar a acuerdos porque, aunque ambos compitieron en la consulta de derecha, tienen diferencias en sus propuestas.

“Los acuerdos entre diferentes significa que seguimos siendo diferentes, ni Juan Daniel ni yo... vamos a ceder en principios”, aseguró Valencia.

Valencia es senadora del Centro Democrático, dirigido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), principal partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro, el primer izquierdista en gobernar el país.

Oviedo fue director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en el gobierno del conservador Iván Duque (2018-2022). Luego, aspiró a la Alcaldía de Bogotá y obtuvo la segunda votación, lo que le aseguró un escaño en el concejo local.

En la actual campaña presidencial, Oviedo ha mantenido una posición más neutral frente al gobierno de Petro, al cual ha lanzado críticas, pero también le reconoce algunos aciertos.

Para Basset, la postura de Oviedo no cae necesariamente bien en el electorado de derecha más radical, pero podría pesar más el respaldo que le da a la fórmula Uribe, como jefe del partido. Para el experto, en caso de que el electorado de derecha se vaya en parte a De la Espriella en primera vuelta, en una eventual segunda vuelta, no tendría mayores problemas para unirse a la candidatura de Valencia.

En su discurso, Valencia dijo que se opondrán a la discriminación y defenderán la libertad y la “diversidad con contundencia, pero respetando los valores religiosos y familiares”, sin referirse expresamente a que Oviedo pertenece a la comunidad LGBTIQ+.

Esta semana De la Espriella anunció como su fórmula vicepresidencial a José Manuel Restrepo, exministro de Comercio y Hacienda del gobierno Duque, con un perfil más moderado que el suyo; mientras que Cepeda eligió a la senadora Aida Quilcué, en un guiño a las comunidades indígenas que apoyan al gobierno actual.