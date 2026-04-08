Estudiantes y profesores de Guatemala denuncian fraude en elección de rector de universidad pública

Cientos de estudiantes, profesores y otros manifestantes protestaban el miércoles en Antigua Guatemala en contra de las cuestionadas elecciones que derivarían en la reelección del actual rector de la única universidad pública del país.

Con pancartas donde se leía “La universidad pública es de todos” y “La universidad es del pueblo y se defiende, hotel Casa Santo Domingo cómplice del fraude”, los manifestantes expresaban su oposición a Walter Mazariegos, el actual rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), a las afueras de ese reconocido hotel ubicado en Antigua Guatemala, a unos 45 kilómetros de la capital.

La USAC renueva el miércoles sus autoridades. Es una de las instituciones que este año lo harán, como la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General.

Mazariegos fue sancionado en 2023 por Estados Unidos por aceptar su cargo como rector luego de un proceso fraudulento en su elección.

En 2022, cuando se realizaban elecciones, Mazariegos junto a otras autoridades universitarias bloquearon el acceso a algunos electores y permitieron que sólo quienes estaban a su favor entraran al recinto y votaran, lo que le garantizó el triunfo.

El martes varios altercados se registraron en el campus universitario ubicado en la capital guatemalteca, debido a que autoridades universitarias cerraron las instalaciones por supuestos trabajos de mantenimiento y ordenaron tener clases virtuales. También se prohibió celebrar allí la elección de rector.

Tras varias horas de protestas, varios estudiantes rompieron los portones de acceso al campus y tomaron la casa de estudios, mientras hombres con pasamontañas, armados con palos y bombas pirotécnicas,que serían miembros de la seguridad de Mazariegos, trataban de detener el ingreso de los estudiantes.

El martes también falló el intento de un grupo de diputados para que se interviniera la universidad con el fin de evitar un posible fraude.

Laura Marroquín, diputada al Congreso que participa de la protesta en Antigua Guatemala, dijo que está ahí para acompañar a los estudiantes “Venimos a defender lo público, porque sabemos que lo público es de todos, es la única universidad pública y tiene participación en varias mesas de trabajo del Estado con voz y con voto y toma de decisiones”, dijo la legisladora a The Associated Press.

La Constitución establece que la USAC, con más de 300 años de antigüedad, es autónoma, recibe un 5% del presupuesto anual de la nación y no puede ser intervenida.

EEUU impuso la sanción a Mazariegos por socavar las instituciones democráticas al aceptar el cargo tras un cuestionado proceso electoral.

Para la elección del miércoles el Consejo Superior Universitario —afín a Mazariegos e integrado por representantes estudiantiles, docentes, profesionales y decanos— acreditó a los electores que votarán por su reelección y dejó afuera a la oposición.

Organismos internacionales han expresado su inquietud por la situación de la USAC.