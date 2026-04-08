Diputados argentinos debaten flexibilizar protección de glaciares para atraer inversiones mineras

La Cámara de Diputados de Argentina debatirá el miércoles para convertir en ley un controvertido proyecto que flexibiliza la protección de los glaciares impulsado por el presidente ultraliberal Javier Milei para atraer millonarias inversiones mineras y que organizaciones medioambientales consideran una amenaza para esas estratégicas reservas de agua dulce.

El cambio en el marco regulatorio podría facilitar inversiones por más de 30.000 millones de dólares, según estimaciones del sector minero para la próxima década. El 70% estaría destinado a nuevos proyectos de cobre, oro y plata.

El proyecto, que ya fue aprobado por el Senado, apunta a “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución”, según el texto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

El país sudamericano había prohibido por ley en 2010 la exploración y explotación minera en glaciares y ambientes periglaciares, definidos como las áreas con suelos congelados que actúan como regulador del recurso hídrico.

El cambio más sustancial en la reforma propuesta por Milei es mantener esta protección sólo para glaciares y geoformas identificadas como portadores de “funciones hídricas específicas”, lo cual deberá ser determinado por cada provincia.

“Todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas”, detalla el proyecto.

Según ese inventario, en Argentina hay 16.968 glaciares repartidos entre la Cordillera de los Andes y las Islas del Atlántico Sur que equivalen a una superficie de 8.484 kilómetros cuadrados.

Defender el agua

En una acción de protesta a primera hora de la mañana del miércoles activistas de Greenpeace colgaron un cartel gigante de un monumento frente al Congreso con la advertencia “Diputados: no traicionen a los argentinos. ¡La Ley de Glaciares no se toca!".

Especialistas en glaciología y ciencias relacionadas alertaron en una carta enviada a los legisladores que los glaciares están retrocediendo aceleradamente debido al cambio climático, lo cual ha provocado un aumento del 21% del nivel del mar en todo el planeta.

En este contexto los científicos consideraron que desproteger los glaciares podría comprometer las nacientes de agua de zonas áridas, perder reservas de agua que sostienen caudales en épocas críticas, aumentar la vulnerabilidad de las cuencas ante sequías prolongadas y afectar el caudal de cursos hídricos.

Organizaciones medioambientalistas convocaron a movilizarse al Congreso en contra de la reforma.

El gobierno de Milei, por su parte, apuesta a la minería para conseguir parte de los dólares necesarios para fortalecer sus reservas internacionales que le permitan afrontar sus abultados pagos de deuda. Sólo en 2026 el país deberá cancelar vencimientos de deuda por 20.000 millones de dólares.

Todo indica que el partido gobernante cuenta con los votos necesarios para avanzar en la reforma teniendo en cuenta que ya adelantaron su apoyo bloques opositores más dialoguistas y la mayoría de los gobernadores, incluso del peronismo opositor.