Escuela militar antiimperialista creada por Evo Morales pasa a ser cuartel ecológico en Bolivia

La Escuela Militar Antiimperialista que Irán financió en Bolivia durante el gobierno izquierdista de Evo Morales pasará a ser un cuartel ecológico contra incendios forestales, anunció el presidente centroderechista Rodrigo Paz a menos de un mes de asumir el cargo.

Morales (2006-2019 ) fundó esa escuela en 2016 con el apoyo de Irán y Venezuela como parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) para impartir una formación “antiimperialista” a militares de ese bloque creado en 2004 por los entonces presidentes Fidel Castro de Cuba y el venezolano Hugo Chávez.

La visita del entonces ministro iraní de Defensa, Ahmad Vahidi, a esa escuela en 2011 desató un roce diplomático con Argentina que obligó al gobierno de Morales a expulsar a Vahidi, quien tenía una orden de captura internacional como coautor ideológico del atentado en 1994 a la sede en Buenos Aires de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que dejó 85 muertos.

“Estas instalaciones van a ser de utilidad para nuestras Fuerzas Armadas no desde una visión ideológica sino de servicio a la patria”, dijo Paz durante una visita el jueves en la tarde a la escuela situada en una zona rural al norte de la ciudad de Santa Cruz, en el oriente del país.

Agregó que “servirán para proteger nuestras áreas naturales y reservorios”, sobre todo de incendios forestales que cada año golpean al oriente boliviano.

La escuela, adonde acudían oficiales bolivianos para recibir charlas de geopolítica antiimperialista y cuya asistencia era un requisito para el ascenso de grado, fue cerrada a principios de 2020 por la entonces presidenta interina Jeanine Añez tras la renuncia de Morales y pasó a llamarse Héroes de Ñancahuazú en recuerdo de los militares bolivianos que acabaron con la vida del mítico guerrillero Ernesto “Che” Guevara. Estuvo cerrada y era custodiada por soldados durante la gestión del presidente izquierdista Luis Arce (2020-2025).

Bolivia e Irán han mantuvieron relaciones cercanas durante los gobiernos de Morales y Arce. Teherán donó un hospital en la ciudad de El Alto y firmó acuerdos de cooperación en defensa que no lograron concretarse.

En coincidencia con la nueva orientación política del gobierno de Paz, el ejército de Bolivia también restableció desde el viernes su anterior diseño en su página oficial y eliminó símbolos como la bandera indigenista que Morales había creado.