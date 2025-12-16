El senador Kelly dice que investigación del Pentágono busca silenciar la disidencia militar

El senador demócrata Mark Kelly de Arizona afirmó el martes que la creciente investigación del Pentágono sobre sus declaraciones instando a las tropas a rechazar órdenes ilegales es parte de un esfuerzo por silenciar la disidencia dentro del ejército.

“Esto se trata simplemente de enviar un mensaje a los miembros retirados del servicio, a los miembros en servicio activo, a los empleados del gobierno: no hablen en contra de este presidente o habrá consecuencias”, expresó Kelly a los periodistas después de una sesión informativa clasificada de los secretarios de Defensa, Pete Hegseth, y de Estado, Marco Rubio, y otros sobre los ataques mortales a presuntas embarcaciones con drogas en América Latina que Kelly y otros legisladores han rechazado.

Kelly manifestó que el Departamento de Defensa no le notificó sobre una investigación porque “lo que realmente les importa es el mensaje público”.

El Pentágono confirmó anoche que la oficina de Hegseth escaló una revisión preliminar de Kelly a una investigación oficial de mando por “graves acusaciones de mala conducta”.

Las investigaciones de mando son una herramienta muy común utilizada por las autoridades militares para investigar acusaciones de irregularidades que no alcanzan el nivel de cargos criminales. Es mucho menos común que se utilicen contra un miembro retirado del servicio, y mucho menos contra un miembro en funciones del Congreso.

La investigación aumenta las tensiones entre el senador demócrata, quien fue piloto de combate de la Marina antes de convertirse en astronauta, y el Pentágono de la administración Trump, mientras los legisladores aumentan el escrutinio sobre los ataques militares de Estados Unidos a lanchas acusadas de traficar drogas en Centro y Sudamérica.

En una carta esta semana al Pentágono, los abogados de Kelly dijeron que “no hay una base legítima para ningún tipo de procedimiento” y que “cualquier esfuerzo de este tipo sería inconstitucional y un abuso extraordinario de poder”.

La investigación fue ordenada después de que el presidente Donald Trump acusó a seis legisladores demócratas que aparecieron en un video instando a las tropas a desafiar órdenes ilegales de sedición no definidas “punibles con la MUERTE”.

Hegseth dijo que Kelly enfrenta una investigación porque es el único de los legisladores que se retiró formalmente del ejército y aún está bajo la jurisdicción del Pentágono, argumentando que “la conducta de Kelly desacredita a las fuerzas armadas”.

Expertos legales han dicho que Kelly no hizo nada ilegal, que el Pentágono estaba malinterpretando la ley militar y que él no podría ser procesado por el poder ejecutivo como miembro del Congreso.

El video fue publicado en noviembre por demócratas que sirvieron en el ejército o en la comunidad de inteligencia: Kelly y los legisladores Elissa Slotkin, Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander y Chrissy Houlahan. Los congresistas, que son vistos como posibles aspirantes a cargos más altos y elevaron sus perfiles políticos con la amplia exposición del video, hablaron “directamente a los miembros del ejército”.

Kelly dijo a las tropas que “pueden rechazar órdenes ilegales”, mientras que otros legisladores en el video dijeron que necesitaban que las tropas “defiendan nuestras leyes... nuestra Constitución”.

Los legisladores no mencionaron circunstancias específicas. Pero su mensaje fue publicado en medio de la campaña de ataques a embarcaciones

y los intentos de Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses.

El tema de las órdenes ilegales se volvió aún más relevante tras las revelaciones de un ataque posterior que mató a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de una lancha después del primer impacto, lo que algunos expertos legales y legisladores dicen que fue en contra de las leyes de la guerra.

Trump y varios legisladores republicanos han argumentado que el ataque que mató a los sobrevivientes estaba justificado porque las personas intentaban volcar la embarcación y continuar en la lucha. La administración dice que los ataques están impidiendo que las drogas lleguen a estadounidenses y que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga.

El martes, Hegseth lo calificó como “una misión altamente exitosa para contrarrestar organizaciones terroristas designadas” que traen drogas que están “envenenando al pueblo estadounidense”.

Cuando anunció su investigación sobre Kelly, el Pentágono sugirió que sus declaraciones interferían con la “lealtad, moral o buen orden y disciplina de las fuerzas armadas” citando la ley federal que prohíbe tales acciones. El Departamento de Defensa también dijo que podría llamar a Kelly al servicio activo para procedimientos de consejo de guerra.

Kelly rechazó las afirmaciones de Trump y el Pentágono, diciendo que cumplió con su juramento a la Constitución y ha dicho que la investigación del Pentágono es trabajo de “bullies”.

“Están tratando de callar a la gente”, dijo el martes. “Pero en este caso, eligieron al tipo equivocado. Así que no voy a callarme sobre esto”.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.