Presidenta mexicana objeta que Kast sea complaciente con la dictadura militar chilena

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum objetó el martes que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sea complaciente con la dictadura militar chilena y dijo que espera que tras asumir el gobierno en marzo “actúe democráticamente".

Al ser interrogada sobre el tema, Sheinbaum expresó su desacuerdo con la postura de Kast sobre el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) y afirmó que “no se puede reivindicar desde mi perspectiva a regímenes autoritarios que se caracterizan por el asesinato y el exterminio de quien actúa en contra o piensa distinto”.

En la segunda vuelta de las elecciones en Chile, el ultraderechista Kast se impuso el domingo con un 58,16% de los votos sobre la candidata comunista Jeannette Jara, que obtuvo 41,84%.

Kast ha mantenido una postura complaciente con la dictadura de Pinochet, que dejó más de 40.000 víctimas entre asesinados, encarcelados, desaparecidos y torturados.

La mandataria izquierdista mexicana dijo durante su conferencia matutina que es distinto un golpe de Estado “a cuando se elige por el pueblo a una persona que piensa de esa manera” y planteó que espera que “cuando llegue el nuevo presidente, pues que se actúe democráticamente como llegó”.

“Podemos estar o no de acuerdo con quien llega al gobierno, pero fue una elección en donde todos los chilenos reconocen que fue una elección democrática”, agregó.

La elección de Kast generó reacciones de rechazo en algunos países de la región como Colombia y Venezuela, también de tendencia de izquierda.

El mandatario colombiano Gustavo Petro dijo en su cuenta de X que “el fascismo avanza” y que jamás le daría “la mano a un nazi y a un hijo de nazi”, en referencia a Kast.

Los comentarios de Petro fueron rechazados por el gobierno del presidente saliente Gabriel Boric, que entregó una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile por los “inaceptables dichos”.

Por su parte, el mandatario venezolano Nicolás Maduro dijo que el pueblo de Chile “es un pueblo hermoso que tiene un gran reto porque va a tener a un presidente nazi, pinochetista”.

Pese a que sostuvo que México no se pronuncia sobre asuntos internos de otros países, Sheinbaum se refirió a la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, y a la denuncia de presunto intento de golpe que hizo la presidenta hondureña Xiomara Castro.

“Una de ellas está llamando a la intervención extranjera y nosotros por convicción y por Constitución estamos en contra del intervencionismo y el injerencismo. Estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos, estamos a favor de la democracia”, sostuvo en alusión a Machado.

Agregó que "estamos atentos a estas denuncias que está haciendo la presidenta de Honduras”.

Honduras celebró elecciones el 30 de noviembre y aunque aún no se ha declarado un ganador, los dos candidatos en pugna son conservadores. En un lejano tercer lugar quedó la postulante del oficialismo.