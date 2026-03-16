El Salvador ha detenido arbitrariamente a salvadoreños deportados por EEUU, dice Human Rights Watch

Ciudadanos salvadoreños que fueron deportados por Estados Unidos han sido detenidos arbitrariamente en El Salvador y han desaparecido dentro del sistema penitenciario del país centroamericano, señala un informe de Human Rights Watch publicado el lunes.

Los detenidos mencionados en el informe están entre más de 9.000 salvadoreños deportados por Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump en enero de 2025. A algunos los deportaron junto con venezolanos y los enviaron a una cárcel en El Salvador conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, de acuerdo con el grupo de derechos humanos con sede en Nueva York.

El informe no precisa exactamente cuántas personas están sujetas a detención arbitraria. El grupo entrevistó a 20 familiares y abogados de 11 salvadoreños que fueron deportados por Estados Unidos entre marzo y octubre de 2025 y detenidos de inmediato en El Salvador. Los detenidos no pueden comunicarse con sus familias ni hablar con abogados, indicó el grupo.

"Tienen derecho a un juicio justo y a comparecer ante un juez, y sus familiares tienen derecho a saber dónde se encuentran recluidos y por qué”, comentó Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch. “La deportación no puede significar una desaparición forzada”.

La oficina de la Presidencia de El Salvador no respondió a una solicitud de comentarios sobre el informe.

Que los detenidos desaparezcan dentro del sistema penitenciario de El Salvador se ha convertido en un fenómeno habitual desde que el presidente Nayib Bukele declaró un “régimen de excepción” en marzo de 2022 para combatir a las pandillas del país.

La medida, que en un inicio era temporal y se ha prorrogado durante casi cuatro años, suspende derechos constitucionales primordiales y ha llevado a que alrededor de 91.300 personas sean detenidas en El Salvador. Bukele dice que 8.000 personas inocentes han sido liberadas.

La mayoría han sido detenidos con base en evidencia escasa y acusaciones vagas. Los detenidos tienen muy poco acceso al debido proceso: a los presos a menudo se les juzga en procesos colectivos y los abogados con frecuencia pierden el rastro de sus clientes.

Desde hace años, las prisiones han sido señaladas por abusos a los derechos humanos. Organizaciones de derechos han documentado casos de golpizas por parte de custodios, abusos sexuales y el deterioro de las condiciones carcelarias. Las familias de los detenidos suelen angustiarse, sin saber si volverán a ver a sus seres queridos.

Human Rights Watch señaló que las autoridades salvadoreñas no han proporcionado información que muestre que alguno de los detenidos haya sido llevado ante un juez. El informe indicó que familiares y abogados de algunos de los detenidos dicen que no saben dónde están recluidos ni por qué. En cinco casos, los familiares supieron el paradero de los deportados mediante litigios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Muchos de los salvadoreños deportados tienen familia en Estados Unidos.

“Hasta el momento no sé nada de mi hijo, nada”, dijo la madre de un salvadoreño que fue deportado el 15 de marzo de 2025. “Quiero información, que alguien me diga que mi hijo está bien, que está vivo”.

La mujer, de 47 años, vive en Maryland sin estatus legal, y contó que habló por última vez con su hijo de 29 años cuando él la llamó unos tres días antes de ser deportado. Dijo que se enteró de que su hijo estaba en El Salvador seis meses después de la deportación, cuando vio una foto que Bukele publicó en internet en la que aparecían detenidos en el CECOT.

La mujer pidió no ser identificada por temor a ser arrestada en Estados Unidos. También solicitó que se mantuviera en el anonimato la identidad de su hijo, por miedo a represalias en prisión. Contó que su hijo cruzó la frontera sur cuando tenía 17 años y había vivido en Estados Unidos durante más de una década.

El gobierno de Estados Unidos afirma que varios de los salvadoreños deportados son miembros de la pandilla MS-13. Human Rights Watch dijo que sólo el 10,5% de los 9.000 salvadoreños deportados tenía una condena por un delito violento o potencialmente violento en Estados Unidos.

El 15 de marzo de 2025, 23 salvadoreños fueron deportados a El Salvador, entre ellos Kilmar Ábrego García, quien posteriormente fue reenviado a Estados Unidos tras una orden de un juez.

Otra madre dijo que también se enteró de que su hijo de 22 años había sido deportado a El Salvador cuando lo vio en una fotografía publicada en internet de salvadoreños en el CECOT.

La mujer, que vive en Texas y no tiene estatus legal en Estados Unidos, también pidió no ser identificada por temor a ser arrestada. Dijo que ha llamado incontables veces a las autoridades de ambos países desde su deportación hace un año, pero ninguna le ha ofrecido información sobre él.

“Nunca he hablado con él”, relató. “Es un silencio total. No sabemos nada de él, no sabemos qué va a pasar”.

___

La periodista de The Associated Press Megan Janetsky contribuyó a este despacho desde Ciudad de México.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.