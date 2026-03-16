Lula y Paz acuerdan reactivar asociación en seguridad y relación comercial de Brasil y Bolivia

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Bolivia, Rodrigo Paz, acordaron el lunes en Brasilia reactivar la asociación estratégica contra el crimen organizado y acuerdos económicos bilaterales tras años de enfriamiento.

Energía, comercio y seguridad fueron los temas centrales del encuentro entre los dos mandatarios en Brasilia, informó el gobierno boliviano. Paz acudió a Brasil, el socio más importante de Bolivia, con casi todo su gabinete y una delegación de 180 empresarios que el martes estarán presentes en encuentro empresarial en Sao Paulo.

“Hemos firmado un compromiso de cooperación para combatir el crimen organizado en la frontera para prevenir el tráfico de drogas, el contrabando, el robo de vehículos y el lavado de dinero”, dijo Lula en una declaración conjunta con Paz, quien dijo a su vez que los acuerdos “permitirán juntar voluntades” para encarar diversos problemas comunes.

Para Brasil, Bolivia es un vecino importante en el control del crimen organizado vinculado al tráfico de drogas porque comparten una frontera porosa de más de 3.000 kilómetros, una de las mayores en el mundo, según Lula.

Paz ha destacado por su lado su viaje a Brasil dentro de su plan de apertura a los mercados globales y dijo que busca una “relación pragmática” y no ideológica con Lula da Silva.

Bolivia era uno de los principales proveedores de gas natural a Brasil hasta la caída de sus reservas por la falta de inversiones. Paz, de centroderecha, ha ofrecido a la estatal Petrobras invertir en exploración y explotación en su país y ha prometido aprobar pronto una ley de hidrocarburos para garantizar la seguridad jurídica.

La nacionalización de los hidrocarburos decretada por Bolivia en 2006, bajo el mandato del izquierdista Evo Morales (2006-2019), afectó a empresas brasileñas. "Estamos reordenando la casa y saldrán nuevas leyes”, dijo Paz.

La sociedad con Petrobras fue una de las “más importantes en integración energética de América Latina. En un contexto internacional marcado por conflictos...Bolivia permanece como fuente segura de gas natural”, destacó en tanto el mandatario brasileño.

Las importaciones de gas natural boliviano por parte de Brasil se han reducido a mínimos históricos en el último año por la caída en las reservas de Bolivia.

El encuentro bilateral ocurre en un momento de alta interdependencia económica entre los dos países. Bolivia necesita reactivar su industria de hidrocarburos mientras que Brasil busca mantener una posición relevante en el comercio regional de fertilizantes.

“Brasil podrá contribuir para abastecer la fábrica de fertilizantes que el gobierno boliviano considera instalar en la frontera”, dijo Lula.

Desde su arribo al poder en noviembre pasado, Paz ha impulsado la apertura económica de Bolivia para romper el aislamiento de casi dos décadas y busca atraer inversión extranjera para su país, que afronta una dura crisis económica.