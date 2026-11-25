Todas las personas que permanecieron casi un día como rehenes en un supermercado de la turística ciudad de Cartagena, en el norte de Colombia, fueron rescatadas, dijo el presidente, Abelardo de la Espriella, en la madrugada del miércoles.

“En una extraordinaria operación conjunta entre la policía nacional y las fuerzas militares se logró el rescate de todos los secuestrados”, afirmó en un video difundido en X en el que aparece rodeado de la cúpula militar frente al supermercado de la cadena “Éxito”.

Presuntos delincuentes armados retuvieron el martes por la mañana a al menos 30 personas luego de un fallido robo a un vehículo de transporte de caudales, según De la Espriella.

Cuando se advirtió la presencia de los asaltantes en las cámaras de seguridad, se activaron los botones de pánico y la policía acudió al lugar. Al sentirse rodeados, los asaltantes se habrían refugiado en uno de los comercios y procedieron a “secuestrar” a quienes estaban en el interior, agregó el mandatario.

Hasta la noche del martes habían sido liberadas 10 personas, de acuerdo con la policía. De la Espriella dijo que avaló la operación policial y militar ante la negativa de los asaltantes a continuar con las liberaciones y entregarse.

“Uno de los bandidos fue dado de baja, se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes, rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia”, explicó De la Espriella. “Todo aquel que pretenda arrodillar al Estado, al gobierno, a la ciudadanía trabajadora, encontrará una respuesta letal por parte de este gobierno”.

El mandatario no ofreció más detalles sobre el estado de salud ni la identidad de los rescatados.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró por su parte en X que todos las personas rescatadas están “sanas y salvas” y regresan con sus familias tras la “previa verificación y evaluación de su estado de salud y condiciones físicas”.

Isabel Vázquez contó a Blu Radio el martes que su esposo, José David Fonseca, trabaja en el supermercado asaltado. Con la voz quebrada, aseguró que no tenía noticias de su paradero.

“Él tiene dos hijos pequeños, una niña de 6 y un niño de 4 años que lo están esperando”, dijo Vázquez. “No sé ni qué hacer, porque estoy muy angustiada”.

Videos divulgados por la prensa local mostraban, a través de los vidrios del comercio ubicado en el barrio de La Castellana, a un hombre vestido de negro que parecía sostener en sus manos un arma, mientras varias personas permanecían sentadas de espaldas, como si estuvieran retenidas.

La toma de rehenes se produjo en un momento en que Colombia sufre una oleada de ataques perpetrados por grupos rebeldes contra objetivos gubernamentales, que recientemente se ha extendido a zonas urbanas.

El incidente fue criticado por distintos sectores políticos, que lamentaron lo ocurrido en una de las principales ciudades turísticas del país, conocida por sus playas caribeñas y sus calles coloniales. En 2025 más de 5,5 millones de turistas visitaron Cartagena, según la alcaldía.