EEUU se disculpa por deportar a estudiante universitaria que volaba a casa por Acción de Gracias

La administración Trump se disculpó en la corte por un "error" en la deportación de una estudiante universitaria de Massachusetts que fue detenida mientras intentaba volar a casa para sorprender a su familia en Acción de Gracias, pero aún argumentó que el error no debería afectar su caso.

Any Lucía López Belloza, una estudiante de primer año de Babson College de 19 años, fue detenida en el aeropuerto de Boston el 20 de noviembre y enviada a Honduras dos días después. Su deportación se llevó a cabo a pesar de una orden judicial de emergencia el 21 de noviembre que instruía al gobierno a mantenerla en Massachusetts o en otro lugar de Estados Unidos durante al menos 72 horas.

López Belloza, cuya familia emigró de Honduras a Estados Unidos en 2014, actualmente se encuentra con sus abuelos y estudia de forma remota. No está detenida y recientemente visitó a una tía en El Salvador.

Su caso es el más reciente que involucra una deportación llevada a cabo a pesar de una orden judicial. Kilmar Ábrego García fue deportado a El Salvador a pesar de un fallo que debería haberlo impedido. La administración Trump inicialmente se opuso a los esfuerzos para traerlo de regreso, pero finalmente cumplió después de que la Corte Suprema intervino. Y en junio pasado, un hombre guatemalteco identificado como O.C.G. fue devuelto a Estados Unidos después de que un juez determinara que su deportación desde México probablemente "carecía de cualquier apariencia de debido proceso".

En una audiencia en la corte federal el martes en Boston, el gobierno argumentó que la corte carece de jurisdicción porque los abogados de López Belloza presentaron su acción varias horas después de que ella llegara a Texas mientras estaba en ruta fuera del país. Pero el gobierno también reconoció que violó la orden del juez.

En documentos judiciales y en la corte, los abogados del gobierno dijeron que un elemento de deportación de Inmigración y Control de Aduanas creyó erróneamente que la orden ya no aplicaba porque López Belloza ya había salido de Massachusetts. El elemento no activó un sistema que alerta a otros empleados de ICE de que un caso está sujeto a revisión judicial y que la deportación debe detenerse.

"En nombre del gobierno, queremos disculparnos sinceramente", dijo el fiscal auxiliar Mark Sauter al juez, diciendo que el empleado entiende "que cometió un error". La violación, agregó Sauter, fue "un error involuntario de un individuo, no un acto intencional de violar una orden judicial".

En una declaración presentada ante la corte el 2 de enero, el agente de ICE también admitió que no notificó a la oficina de cumplimiento de ICE en Port Isabel, Texas, que la misión de deportación necesitaba ser cancelada. Dijo que creía que la orden del juez no aplicaba una vez que López Belloza ya no estaba en el estado.

El gobierno sostiene que su deportación fue legal porque un juez de inmigración ordenó la deportación de López Belloza y su madre en 2016, y la Junta de Apelaciones de Inmigración desestimó su apelación en 2017. Los fiscales dijeron que ella podría haber buscado apelaciones adicionales o solicitado una suspensión de la deportación.

Su abogado, Todd Pomerleau, contrarrestó que fue deportada en clara violación de la orden del 21 de noviembre y dijo que las acciones del gobierno la privaron de debido proceso. "Esperaba que el gobierno mostrara algo de indulgencia y la trajera de vuelta", dijo. "Violaron una orden judicial".

El juez Richard Stearns declaró que apreciaba que el gobierno reconociera el error, calificándolo como un error burocrático "trágico". Pero pareció descartar la posibilidad de declarar al gobierno en desacato, señalando que la violación no parecía intencional. También cuestionó si tiene jurisdicción sobre el caso, pareciendo coincidir con el gobierno al concluir que la orden judicial se había presentado varias horas después de que ella fue enviada a Texas.

"Puede que no sea culpa de nadie, pero ella fue la víctima de ello", indicó Stearns, agregando en un momento que López Belloza podría explorar la posibilidad de solicitar una visa de estudiante.

Pomerleau apuntó que una posible resolución sería permitir que López Belloza regrese para terminar sus estudios mientras él trabaja para reabrir la orden de deportación subyacente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.