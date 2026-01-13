Trump presiona a Irán con aranceles que podrían aumentar precios en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a recurrir a su arma diplomática preferida: los aranceles, esta vez para coaccionar al gobierno iraní a poner fin a la represión de las protestas a nivel nacional.

Trump afirmó el lunes en una publicación en redes sociales que impondría un arancel del 25% a las importaciones a Estados Unidos desde países que hagan negocios con Irán. Las sanciones podrían perjudicar a la República Islámica al reducir su acceso a bienes extranjeros y aumentar los precios, lo que probablemente inflamaría las tensiones en un país donde la inflación supera el 40%.

Sin embargo, los aranceles también podrían generar repercusiones para Estados Unidos, potencialmente elevando los precios que los estadounidenses pagan por productos importados desde países que son socios comerciales de Irán, como textiles turcos y gemas indias, y amenazando una frágil tregua comercial que Trump alcanzó el año pasado con China.

El martes, el número de muertos por las protestas en Irán superó las 2.000 personas, según algunos activistas, mientras el gobierno islamista intenta sofocar la disidencia contra las dificultades económicas y la represión política.

El gobierno de Trump ha ofrecido pocos detalles desde que anunció los nuevos aranceles contra los socios de Irán. Por ejemplo, la Casa Blanca no ha dicho si los impuestos se sumarían a los gravámenes de dos dígitos que Trump impuso el año pasado a casi todos los países del mundo. O si eximiría algunas importaciones de energía como lo ha hecho en el pasado.

Tampoco está claro en qué autoridad legal se basa el presidente para imponer dichos aranceles. Invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para justificar sus aranceles más amplios el año pasado. Pero empresas y varios estados han acudido a los tribunales argumentando que Trump excedió su autoridad al hacerlo. La Corte Suprema está escuchando el caso y podría anular los aranceles de Trump y obligarlo a reembolsar a los importadores estadounidenses que los pagaron.

Años de sanciones impuestas para detener el programa nuclear de Irán han aislado al país. Pero aun así registró casi 125.000 millones de dólares en comercio internacional en 2024, incluidos 32.000 millones de dólares con China, 28.000 millones de dólares con los Emiratos Árabes Unidos y 17.000 millones de dólares con Turquía, según la Organización Mundial del Comercio.

Irán compró más de 6.000 millones de dólares de la Unión Europea ese año. Rusia e India también hacen negocios considerables con Irán. La energía domina las exportaciones de Irán. Sus principales importaciones incluyen oro, granos y teléfonos inteligentes.

El intento de Trump de presionar a Irán probablemente cause daños colaterales. Más prominentemente, sus aranceles podrían desbaratar sus intentos de mantener una paz comercial con China.

El año pasado, Estados Unidos y China se enfrentaron con aranceles de tres dígitos, amenazando con poner fin al comercio entre las dos economías más grandes del mundo y provocando un breve pánico en los mercados financieros globales. Los dos países pasaron el resto del año tratando de apaciguar su conflicto comercial, y alcanzaron una tregua en octubre que redujo los aranceles, puso fin al boicot de China a la soya estadounidense y alivió sus restricciones a las exportaciones de tierras raras y tecnologías cruciales para aviones de combate, robots y otros productos.

Los nuevos aranceles, dirigidos a castigar a Irán, afectarían a China debido a sus lazos comerciales con Teherán. "La amenaza del presidente Trump de aumentar los aranceles en un 25% contra China y otros socios comerciales debido a los desarrollos en Irán subraya cuán frágil es la tregua comercial entre Estados Unidos y China", señaló Wendy Cutler, exnegociadora comercial de Estados Unidos y ahora vicepresidenta senior en el Asia Society Policy Institute. "Incluso si no implementa realmente el aumento de aranceles, el daño ya está hecho. Esta amenaza erosiona la confianza entre Estados Unidos y China, que ya está en un nivel bajo".

Adnan Mazarei, investigador sénior no residente en el Peterson Institute for International Economics, duda que los aranceles persuadan al gobierno iraní para no reprimir a los manifestantes.

“No creo que esto vaya a ser muy exitoso”, dijo Mazarei, exsubdirector del Fondo Monetario Internacional con experiencia en la lucha contra crisis en el Oriente Medio. “No cambiarán sus puntos de vista o sus prácticas sólo por esto. Es un régimen represivo, y está dispuesto a pagar un alto costo en términos de sangre de su gente para mantenerse en el poder”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.