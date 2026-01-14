El senador Schumer opina que Trump tratará de interferir en las elecciones de noviembre

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, cree que el presidente republicano Donald Trump intentará interferir en las elecciones de mitad de período, y opina que las redadas migratorias en las principales ciudades están creando una sensación de caos que los votantes rechazarán en noviembre.

Los comentarios fueron parte de una entrevista telefónica de 20 minutos con The Associated Press, en la que el demócrata de Nueva York argumentó que la entrada de la excongresista de Alaska, Mary Peltola, en la contienda por el Senado le da a su partido un camino hacia la mayoría.

Schumer expresó que las preocupaciones económicas han comenzado a consolidarse en la mente de los votantes y que los demócratas tienen planes de construir su campaña en torno a los costos, el caos y la corrupción que atribuyen a la administración Trump.

La Casa Blanca ha calificado tales declaraciones demócratas como “alarmismo” para ganar puntos políticos.

Esta es una transcripción editada de la entrevista.

Prevén la interferencia de Trump

P: Algunos creen que Trump intentará impedir unas elecciones intermedias abiertas y justas, y se espera que dispute los resultados. ¿Comparte esas preocupaciones?

R: Las compartimos, y ya tenemos equipos de senadores y abogados analizando todas las formas en que Trump pudiera intentar estropear las cosas, y estamos luchando contra eso. Ya tenemos un equipo para asegurarnos de que se cuenten los votos de manera justa. Hay que recordar que todavía muchos de los mecanismos electorales los manejan los estados. E incluso en estados republicanos, hay resistencia a la interferencia de Trump.

Trump hará lo que sea necesario, y no tiene honor, ni credibilidad, ni respeto por la ley. Pero estamos preparados para ello, y creemos que tendremos éxito.

Influencia de las redadas del ICE en las elecciones

P: ¿Qué impacto cree que están teniendo las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las elecciones de mitad de período desde el principio?

R: A la gente no le gusta el caos. Ven que ciudades y alcaldes que estaban perfectamente tranquilos y seguros ahora están experimentando todo este caos. Y, como dije, el gasto es lo número uno. Pero son el gasto, la corrupción y el caos. A la gente no le gusta. Y Trump, al mismo tiempo que dice que quiere proteger a los manifestantes en Irán, está persiguiendo a manifestantes y otros civiles inocentes en Minneapolis. No tiene sentido para la gente.

Trump y la economía

P: ¿Los factores económicos que son insatisfactorios para gran parte del electorado seguirán en este año electoral?

R: Absolutamente. Lo que más preocupa a las familias estadounidenses es que no pueden pagar todas las facturas.

El gasto es el tema número uno. El costo de vida, la asequibilidad, llámelo como quiera. Pero es el tema número uno, y ahora se dan cuenta de que Trump los está perjudicando en todo esto.

En atención médica, al no extender los subsidios fiscales de los seguros médicos, en energía, al deshacerse de la energía limpia, eólica y solar, encareciendo las facturas eléctricas con aranceles, lo que está haciendo que el costo de todo suba. Así que la gente ahora se da cuenta de que Trump los está perjudicando.

Nos vamos a centrar en cinco temas para reducir el gasto de las personas. Son la atención médica, la vivienda, los aranceles —ya sabes, costos de bienes—, los precios de los alimentos, debido a los monopolios alimentarios, y el cuidado infantil.

Trump y los republicanos están en una burbuja, y no lo entienden. Lo ignoran, y por eso las cosas siguen mejorando para nosotros.

Entorno legislativo para las elecciones intermedias

P: Si estamos viendo en la Cámara de Representantes de 25 a 30 escaños cambiando de manos, ¿hay una correlación directa con lo que podría suceder en el Senado?

R: Mire, al comienzo del (último) año, la gente decía: “Bueno, hay una oportunidad de ganar la Cámara de Representantes y ninguna oportunidad de ganar el Senado”. Pero debido a los temas de los que he hablado y porque la Cámara de Representantes y el Senado han estado en gran medida en sintonía en esos temas y está resonando con el pueblo estadounidense cómo estamos de su lado, creo que la diferencia entre la probabilidad de ganar la Cámara y la probabilidad de ganar el Senado ha disminuido considerablemente.

P: Sin embargo, en este momento, al comenzar el año electoral, ¿estaría de acuerdo en que los demócratas tienen un camino estrecho de regreso a la mayoría del Senado?

R: Digo que es un camino mucho más amplio de lo que piensan los escépticos, y un camino mucho más amplio de lo que era hace tres meses y ciertamente hace un año. Y sigue mejorando, y creemos que tenemos una muy buena oportunidad de recuperar el Senado.

Votantes jóvenes y no blancos de Trump

P: Los votantes jóvenes y no blancos se inclinaron por Trump en la última elección. ¿Cuál es su plan y qué se necesitará para que los demócratas los conquisten?

R: El tema del costo ya está teniendo un efecto. Mire las elecciones de 2025. Mire cómo (la demócrata Abigail) Spanberger ganó por 15 puntos en Virginia y (la demócrata Mikie) Sherrill ganó por 13 puntos (en las elecciones de gobernador de 2025). Pero no fueron solo esos dos estados. Ganamos elecciones en Georgia. Ganamos elecciones en todo el país. Y eso se debe a que los votantes, jóvenes y mayores, pobres y de clase media, no creen que Trump los estuviera sirviendo bien. Así que ha habido un cambio total sobre Trump.

Y en gran parte, ayudamos a que sucediera al centrarnos en los costos.

______

Beaumont informó desde Des Moines, Iowa.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.