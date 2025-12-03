EEUU restringirá visas a nigerianos responsables de violencia contra cristianos

Estados Unidos restringirá las visas para los nigerianos y sus familiares responsables de asesinatos masivos y violencia contra cristianos, informó el miércoles el Departamento de Estado.

“Estados Unidos está tomando medidas decisivas en respuesta a los asesinatos masivos y la violencia contra cristianos por parte de terroristas islámicos radicales, milicias étnicas fulani y otros actores violentos en Nigeria y más allá”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en una declaración publicada en X.

Rubio añadió que la política se aplicaría a otros gobiernos o individuos involucrados en violaciones de la libertad religiosa.

Indicó que las restricciones coinciden con una nueva política de conformidad con la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Los ataques en Nigeria tienen diversos motivos. Existen agresiones motivadas religiosamente que afectan tanto a cristianos como a musulmanes, enfrentamientos entre agricultores y pastores por recursos cada vez más escasos, rivalidades comunales, grupos secesionistas y enfrentamientos étnicos.

La población de Nigeria, de aproximadamente 220 millones de personas, está dividida casi por igual entre cristianos y musulmanes.

Durante mucho tiempo, el país de África Occidental ha enfrentado inseguridad desde varios frentes, como el grupo extremista Boko Haram, que busca establecer su interpretación radical de la ley islámica y ha atacado a musulmanes a los que considera no lo suficientemente comprometidos con su fe.

Además, se ha producido un aumento en las actividades de bandas armadas en la parte central del país que secuestran a habitantes para pedir rescate.

El mes pasado, el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono que comience a planificar una posible acción militar en Nigeria tras las denuncias de persecución contra cristianos en ese país.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.