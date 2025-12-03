Chile prohíbe los celulares en las escuelas para que estudiantes vuelvan a ‘verse las caras’

La Cámara de Diputados de Chile dio luz verde a un proyecto de ley que restringe y prohíbe el uso de teléfonos móviles en todos los centros educativos del país, con efecto a partir de 2026.

Tras una votación el martes por la noche, los diputados ratificaron las enmiendas introducidas por el Senado, dejando la iniciativa pendiente de la promulgación presidencial por parte del presidente Gabriel Boric.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, celebró la decisión en un vídeo que subió a X, donde declaró: “Aprobamos la ley que prohíbe el uso de celulares”. Cataldo detalló que la medida establece la prohibición del uso de móviles en todo el sistema educativo chileno, si bien contempla “adecuaciones” para situaciones particulares, como emergencias imprevistas o problemas de salud.

La medida, que ya había sido avalada en agosto por el Senado, tiene el objetivo de mejorar la convivencia escolar y el rendimiento de los estudiantes disminuyendo las distracciones en las salas de clases.

Con la promulgación de la ley a partir del próximo año todos los establecimientos parvularios, básicos y medios del país deberán prohibir el uso de celulares durante las actividades curriculares.

Este año un colegio de Santiago ya había adoptado la medida como parte de un proyecto piloto en sus dependencias, en una apuesta por reintegrar a la comunidad escolar e incentivar el bienestar de los estudiantes en tiempos de hiperconexión.

La última prueba PISA —un estudio internacional coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que evalúa las competencias de los estudiantes en áreas clave como lectura, matemáticas y ciencias— mostró que Chile lideró los indicadores educativos en Latinoamérica, pero aún no ha alcanzado el promedio del organismo.

En su última evaluación, divulgada en diciembre de 2023, más de la mitad de los estudiantes chilenos dijeron distraerse al usar dispositivos digitales, lo que supera el porcentaje promedio de los países de la OCDE.

“Con la regulación del uso de celulares en las aulas, estamos avanzando en un cambio cultural para niños, niñas y adolescentes que hoy día necesitan, más que nunca, volver a verse las caras, socializar en los recreos y recuperar la concentración para impulsar aún más los aprendizajes”, agregó el ministro Cataldo.

Un estudio de 2021 elaborado por investigadores de la universidad King’s College del Reino Unido halló que los jóvenes que se consideraban adictos a sus teléfonos celulares tenían el doble de probabilidades de manifestar síntomas de ansiedad y el triple de sufrir depresión.