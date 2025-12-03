Jara y Kast suben el tono en el penúltimo debate presidencial antes del balotaje en Chile

Cuando falta poco más de una semana para el balotaje presidencial en Chile, la comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se enfrentaron el miércoles en un nuevo debate en el que ambos subieron el tono al abordar temáticas que salpican a otros países de la región como Venezuela.

Los chilenos volverán a las urnas el próximo 14 de diciembre luego de que Jara, la primera comunista en encabezar una alianza única de todos los sectores de la izquierda chilena, obtuviera un 26,85% de los votos en la primera vuelta, y Kast, fundador del Partido Republicano, se quedara con el 23,92% del apoyo.

En el penúltimo cara a cara antes de la segunda vuelta, los dos candidatos protagonizaron el miércoles momentos de tensión, con ambos vertiendo ácidas críticas a las propuestas y conductas de su oponente.

Respecto del despliegue militar de Estados Unidos en los límites con Venezuela, Jara insistió en que el gobierno de Nicolás Maduro es una "dictadura", pero criticó una eventual invasión a ese país por parte de los estadounidenses.

"La solución que está proponiendo Donald Trump me parece muy incorrecta, viola el derecho internacional y no voy a amparar la invasión de otro país“, afirmó.

Kast, por su parte, respondió la pregunta con la frase plasmada en el escudo chileno: “Por la razón o por la fuerza’”, aseveró. "Se han vulnerado los derechos de las personas, esas mismas (son) migrantes que están acá. ¿Por qué están aquí?”, planteó.

El ultraderechista igualmente invocó la figura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al ser consultado sobre el aumento de los feminicidios en el país. Aunque evitó detallar sus propuestas para contrarrestar la violencia contra las mujeres, utilizó el ejemplo salvadoreño para frenar los homicidios.

“¿Usted sabe hoy cuál es la tasa de homicidios en El Salvador, incluidos los temas de feminicidios y temas de disputas familiares? Cero, casi cero“, dijo. Al ser cuestionado de que quizás el caso de El Salvador no “sea atingente" a la sociedad chilena, Kast fue tajante: “todos los chilenos, si tuvieran que votar hoy día y estuviera Bukele en la papeleta, elegirían a Bukele“.

Todas la encuestas publicadas vaticinan una amplia victoria del ultraderechista, con casi un 60% de intención de voto, mientras Jara obtendría poco más de 40%. Ante ese escenario, la oficialista trató de dejar en evidencia a su contendiente, insistiendo en que Kast no respondía a las preguntas de los periodistas.

Una de las interpelaciones más tensas se dio cuando la comunista instó a su oponente a responder cómo llevará a cabo el ajuste fiscal, en alusión a la promesa del republicano de recortar al menos 6.000 millones de dólares el gasto para disminuir el tamaño del Estado.

“¿Por qué no le cuentas ahora a todos los chilenos de norte a sur que te están escuchando de dónde vas a sacar la plata?” desafió Jara.

A la respuesta de Kast de asegurar “a los ciudadanos que nosotros vamos a trabajar por sus urgencias”, la comunista volvió a espetar "pero responde… Lo que pasa es que no es lo que se le preguntó, entonces así no vale“.

El líder opositor igualmente arremetió contra su rival lanzando en reiteradas ocasiones duras críticas al gobierno del saliente presidente Gabriel Boric, de quien Jara fue ministra del Trabajo.

"Tú amparaste a un abusador. Tu gobierno entero protegió a un abusador”, arremetió Kast en alusión al exsubsecretario de Interior Manuel Monsalve, imputado por violación y abuso sexual a una subalterna cuando ejercía el cargo.

A diferencia de otros encuentros, centrados en la crisis de inseguridad y la migración, la cita del miércoles estuvo enfocada sobre todo en temáticas domésticas, como la decisión del gobierno de expropiar 100 hectáreas de un asentamiento irregular, el precio de los medicamentos, las propuestas para el sector de la salud y la violencia escolar.

Asimismo, Jara y Kast opinaron sobre el proyecto de la ley de eutanasia que tramita en el Parlamento, el salario mínimo y el indulto a condenados por violaciones a los derechos humanos.