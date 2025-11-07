EEUU e Israel frustran supuesto complot de Irán para asesinar a la embajadora israelí en México

Las autoridades mexicanas, con la asistencia de agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel, frustraron un presunto complot de Irán para asesinar a la embajadora israelí en México, afirmaron el viernes funcionarios israelíes y estadounidenses.

El complot para matar a la embajadora Einat Kranz Neiger supuestamente se gestó a finales del año pasado y permaneció activo hasta mediados de este año, cuando fue desarticulado, dijeron los funcionarios estadounidenses.

Los oficiales, que hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del tema, manifestaron que el complot fue “contenido” y ya no representa una amenaza.

No ofrecieron detalles sobre cómo se descubrió o desmanteló el plan. La misión de Irán ante la ONU dijo que no tenía comentarios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel expresó en un comunicado: “Agradecemos a los servicios de seguridad en México por frustrar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar a la embajadora de Israel en México. Agregó que: “La comunidad de seguridad e inteligencia israelí continuará trabajando incansablemente, en plena cooperación con agencias de seguridad e inteligencia de todo el mundo, para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos en todo el mundo”.

Según documentos de inteligencia de uno de los funcionarios estadounidenses, un oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán llamado Hasan Izadi, quien también se hace llamar Masood Rahnema, inició el complot junto con otros funcionarios iraníes mientras servía como asistente del embajador de Irán en Venezuela.

Estados Unidos ha acusado durante mucho tiempo a Irán de buscar asesinar a funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, así como a israelíes, incluso en territorio estadounidense.

Las secretarías de Relaciones Exteriores y Seguridad de México no comentaron al respecto.

Josef Federman en Jerusalén, Farnoush Amiri en las Naciones Unidas y Fabiola Sánchez en Ciudad de México contribuyeron a este informe.

