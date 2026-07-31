EEUU deporta a madre de 3 y cancela su estatus DACA por “viaje no autorizado”

Una madre de Texas fue deportada a México pese a tener permiso legal para permanecer en Estados Unidos tras haber llegado cuando era niña, por lo que presentó una demanda contra el gobierno federal después de que se le notificara la cancelación de su permiso por “viaje no autorizado” derivado de su deportación.

Jessica Treviño, de 34 años, presentó una demanda por medio de su abogado esta semana en la que pide a un juez federal que intervenga.

Treviño y su esposo fueron arrestados en diciembre después de que agentes federales los siguieran a ellos y a dos de sus hijas hasta un estacionamiento de Home Depot en el sur de Texas. Ambos fueron deportados y viven en Matamoros, México, al sur de Brownsville, Texas. Sus tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses, viven con familiares del lado de Estados Unidos cerca de la frontera.

Tras haber sido llevada a Estados Unidos a los 7 años, Treviño recibió permiso legal a los 20 para permanecer en el país bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA. Introducido en 2012, el DACA no otorga estatus legal, pero ha permitido que cientos de miles de personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños permanezcan temporalmente y obtengan permisos de trabajo.

Como beneficiaria del DACA, debe mantener un historial penal limpio y no se le permite viajar fuera de Estados Unidos.

Su abogado, David Rozas, presentó la demanda. Señaló que su estatus y permiso de trabajo fueron autorizados más recientemente hasta abril de 2027.

En el aviso para cancelar el DACA se menciona un “viaje no autorizado”

La semana pasada, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos le envió un aviso de intención de cancelar su estatus por “viaje no autorizado fuera de Estados Unidos alrededor del 25 de marzo de 2026”, el mismo día en que fue deportada del país por el Departamento de Seguridad Nacional.

En un comunicado, la agencia indicó que el esposo de Treviño estaba en el país sin permiso y conducía en el momento del arresto. Tras una colisión entre el auto de la pareja y un vehículo sin distintivos de Investigaciones de Seguridad Nacional, la pareja fue arrestada. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que ella “aceptó a sabiendas la salida voluntaria y renunció a apelar. Salió de Estados Unidos el 25 de marzo de 2026 y NO regresará”.

En una entrevista reciente con The Associated Press, Treviño afirmó que no firmó ningún formulario en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y que no quería ser deportada.

La demanda busca la restitución del estatus

Rozas presentó una petición en la que solicita a un juez federal en Brownsville que declare que la expulsión de la mujer fue ilegal, ordene al gobierno facilitar su regreso a Estados Unidos y permita que su estatus de DACA siga siendo válido.

“El gobierno no tenía ninguna base legal para expulsarla, y presentamos esta petición para exigir que la traigan de vuelta a casa”, agregó su abogado.

Un juez de inmigración del Departamento de Justicia había emitido una orden de salida voluntaria para Treviño en febrero mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero un estatus válido de DACA impide que el Departamento de Seguridad Nacional la deporte.

“Me sentiría tan bendecida de poder volver a casa, porque es lo que más anhelo ahora mismo. Estoy realmente desesperada. Han pasado siete meses desde que estuve en casa”, señaló Treviño el jueves. Sus tres hijos tienen previsto comenzar la escuela el próximo mes y su madre dijo que le gustaría estar allí.

La actual administración del presidente Donald Trump ha deportado a 86 beneficiarios del DACA y ha arrestado a otros 241, según una carta del Departamento de Seguridad Nacional enviada en febrero al senador demócrata Richard J. Durbin, de Illinois.

Defensores de los beneficiarios del DACA dicen que la deportación de Treviño forma parte de un patrón.

“Así es como se ve en la práctica un esfuerzo deliberado y sistemático para destruir el DACA: apuntar a los beneficiarios uno por uno, fabricar justificaciones después de los hechos y dejar que sus hijos crezcan sin ellos”, señaló Todd Schulte, presidente de FWD.us, una organización de políticas que defiende los derechos de inmigración.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.