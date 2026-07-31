Venezolanos reciben con esperanza inicio de agenda de trabajo entre el gobierno y la oposición

Con una prudencia comprensible luego de varias negociaciones fracasadas, los venezolanos reciben el sábado el comienzo de un nuevo ciclo de conversaciones entre el oficialismo y la oposición sobre una agenda conjunta para fortalecer la democracia y restituir derechos fundamentales tras casi tres décadas de gobiernos socialistas.

Las negociaciones son encabezadas por miembros de la actual Asamblea Nacional de Venezuela, de abrumadora mayoría oficialista, y un grupo de exlegisladores opositores que en su momento intentaron destituir al entonces presidente Nicolás Maduro y cuenta con la mediación de Estados Unidos.

“Espero que finalmente esta gente (el gobierno) entienda que con las arbitrariedades de siempre no vamos a salir adelante, deben respetar los acuerdos”, dijo Soraida Martínez, un ama de casa de 58 años. “Los dos deben ceder por el bien del país”, agregó.

El primer encuentro se realizará casi siete semanas después de una reunión en Caracas entre el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez— y la exdiputada Dinorah Figuera, quien regresó brevemente al país luego de casi ocho años en el exilio. Washington fue el principal impulsor de la iniciativa.

Figuera anticipó que la prioridad es desarrollar una agenda institucional por encima de los intereses de las distintas organizaciones políticas del país, como lo ha planteado la administración de Donald Trump.

Después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro y a su esposa en enero, el gobierno de Trump propuso un plan de tres fases para Venezuela que incluye la estabilización, recuperación y transición democrática.

La administración de Trump entiende que la agenda debe contemplar prioridades como la reconstrucción de las instituciones democráticas de Venezuela, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), de mayoría oficialista; el restablecimiento de garantías duraderas para la participación política y la salvaguarda de las libertades cívicas “esenciales para un debate político abierto”, destacó el Departamento de Estado en un comunicado emitido luego de la reunión Rodríguez y Figuera.

Los negociadores han dicho que además van a convocar a la unidad nacional para enfrentar las consecuencias de los dos potentes terremotos que sacudieron el país en 24 de junio y dejaron más de 5.500 fallecidos, 16.700 heridos y más de 20.000 personas sin hogar, según el más reciente reporte oficial.

En 2023 Figuera fue escogida para representar a los exlegisladores opositores de la Asamblea Nacional de 2015. Ese Poder Legislativo, de mayoría opositora, fue considerado ampliamente como la última institución de Venezuela elegida democráticamente.

Pese al fracaso de los cuatro anteriores procesos de diálogo —entre 2017 y 2024— una gran mayoría espera un buen resultado de la negociación dada la inédita situación política del país tras la destitución de Maduro (2013-2026) y la influencia estadounidense en el gobierno de Rodríguez.

Muchos consideran que esta vez sería posible lograr acuerdos mínimos que permitan mejorar la situación del país.

Los analistas, sin embargo, coinciden también en que una transición a la democracia luce todavía lejana y advierten que una elección libre será el final de un largo proceso. La fijación de un calendario y condiciones electorales no parece algo inmediato.

La transición a la democracia “no arranca con el inicio de un proceso de diálogo, se inicia con un reconocimiento y una restitución de garantías que han sido violadas”, dijo John Magdaleno, consultor político y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello.

Según Magdaleno, primero deben restituirse libertades civiles y derechos políticos como la libertad de opinión y expresión, de prensa, de reunión y de asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y otras garantías que protegen, aseguran y hacen cumplir los derechos humanos.