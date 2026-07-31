Nueva presidenta de Perú asume el cargo y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Keiko Fujimori tomó posesión como presidenta de Perú, una victoria que confirmó el giro regional de Sudamérica hacia el conservadurismo.

México dijo que abordará el creciente problema del sargazo, un alga de color marrón que ha cuadruplicado su presencia en el Caribe mexicano este año y supone una amenaza no solo para el medio ambiente sino también para el turismo.

El presidente de Argentina, Javier Milei, acusó a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de ser un “ladrón” y un “delincuente”, entre otras cosas. Milei viajó a Sao Paulo para un acto en el que el senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, fue confirmado como el candidato a la presidencia del partido de su padre.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 24 y el 30 de julio de 2026.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por el jefe de fotografía de The Associated Press en la Ciudad de México, Eduardo Verdugo.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com