Dos parejas de Honduras, entre los 5 adultos ahogados en un río de Ohio

El cielo estaba mayormente despejado y por fin terminaba una ola de calor sofocante de semanas cuando José Mario Pineda Dias, de 33 años, y su esposa, Marina Suyapa Regalado, de 28, salieron con sus dos hijos para ir a pescar tranquilamente en un río de Ohio. A ellos se sumaron una segunda pareja hondureña y un amigo adulto.

Una foto tomada por un navegante que pasaba en algún momento del domingo los muestra aparentemente con el agua hasta los muslos en el río Scioto, con cañas de pescar en la mano, de pie y alrededor de un gran tronco. A pesar de que la superficie parecía tranquila, el río llevaba un alto caudal y corría rápido, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. Los cinco adultos terminaron ahogándose, según han indicado las autoridades.

Después de que se tomó la foto, el grupo pudo haber regresado a la orilla. No está del todo claro. Lo que el jefe policial del condado de Delaware, Jeffrey Balzer, ha señalado es que uno de los adultos tenía dificultades para nadar en el río cuando otros se metieron al agua para ayudarlo. Los cinco fueron arrastrados y quedaron sumergidos, afirmó.

Los cuerpos de las dos mujeres fueron recuperados el domingo, y los de los tres hombres fueron hallados el lunes.

Las autoridades hondureñas confirmaron el martes que cuatro de los cinco adultos eran ciudadanos hondureños: Dias y Regalado, y otra pareja cuyos nombres aún no han sido divulgados. El quinto adulto no ha sido identificado.

Flabia Zamora, directora de asuntos consulares de la Cancillería de Honduras, informó a periodistas el martes que ya se trabaja con autoridades de Estados Unidos para repatriar los cuerpos.

Zamora explicó que, una vez que las autoridades de Estados Unidos hayan identificado a todas las víctimas, Honduras iniciará el proceso de repatriación, que podría tardar al menos un mes.

Indicó que los hijos de la pareja están bajo el cuidado del estado de Ohio y que se harán arreglos para reunirlos con familiares en Honduras.

Uno de los niños, un varón envuelto únicamente en una toalla, huyó de la ribera del río en pánico y subió hasta la carretera mientras los adultos se ahogaban. Según una conductora que pasaba y llamó al 911: “Gritaba ‘¡Mamá! ¡Mamá!’ y estaba a punto de salir a la carretera, y estaba llorando”. Dijo que temía que el niño se dirigiera hacia una vía de varios carriles que serpentea a lo largo de la ribera oriental del Scioto.

Los ahogamientos ocurrieron a lo largo del embalse O’Shaughnessy. El embalse y sus 29 kilómetros (18 millas) de costa son propiedad de la ciudad de Columbus. Según el Departamento de Recreación y Parques de la ciudad, no se permiten motos acuáticas, el descenso en flotador ni la natación en ningún embalse de la ciudad de Columbus.

La teniente Heather Byers, del Departamento de Recursos Naturales de Ohio, advirtió que los ríos pueden parecer engañosamente tranquilos en la superficie.

“Aunque el agua no parezca moverse muy rápido, aun así, puede arrastrarte incluso en agua que se mueve muy lentamente”, manifestó. “Además, como no siempre se puede ver el fondo, nunca sabes si estás, ya sabes, podrías estar en 2 o 3 pies de agua, en lo que te sientes cómodo de pie, y luego, antes de que te des cuenta, estás en 4 o 5 pies”.

Además de las corrientes y las profundidades, las personas pueden quedar con un pie atrapado entre las rocas, engancharse la ropa en una rama o perder el equilibrio sobre algas resbaladizas.

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González informó desde Honduras. Julie Carr Smyth en Columbus y John Raby en Charleston, Virginia Occidental, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.