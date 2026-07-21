Congreso de Chile aprueba casi toda la mega reforma de Kast; un punto clave va a comisión mixta

La Cámara de Diputados aprobó el martes casi la totalidad de las modificaciones propuestas por el Senado en la mega reforma económica y tributaria propuesta por el gobierno, considerada uno de los buques insignia del Ejecutivo del presidente José Antonio Kast, quien ha valorado “el paso que se ha dado”.

La semana pasada, los senadores dieron su visto bueno para el proyecto que busca invertir en la reconstrucción nacional y el desarrollo económico a través del fomento a las inversiones, reducciones de impuestos y generación de empleo. Sin embargo, la cámara alta realizó diversos cambios a la iniciativa original, por lo que ésta regresó al pleno de diputados, que ya habían dado su aval al proyecto previamente.

En la jornada, los distintos cambios apuntados por el Senado fueron sancionados en 26 votaciones separadas, que terminaron con la aprobación de todos los puntos salvo la normativa que dice respecto a las compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones a las personas mayores de 65 años. La discrepancia entre el Senado y la Cámara deberá resolverse ahora en una comisión mixta-

Mientras, el grueso de la reforma propuesta por el Ejecutivo logró ser aprobado.

Entre las normativas despachadas figura el corazón del proyecto de ley: la rebaja gradual de los impuestos a grandes empresas desde el actual 27% al 23%; la exención del IVA a viviendas nuevas; las restricciones a nuevas instituciones de educación superior para ingresar a la gratuidad, y el acceso de empresas privadas a indemnizaciones económicas en caso de paralizaciones de proyectos por cuestiones ambientales.

Tras conocer los resultados, Kast valoró el avance de lo que es considerado uno de los pilares de su gobierno desde que asumió la Presidencia el pasado marzo.

“Valoramos el paso que se ha dado en pro de aprobar esta reforma”, dijo Kast a los periodistas desde Copiapó, donde se encuentra para acompañar la emergencia climática que avanza por el norte del país. ”Espero la buena disposición de todos los sectores políticos para que ese punto que quedó ahora pendiente, se resuelva rápido”.

La discusión del proyecto se produce en momentos en que Chile vive un estancamiento económico, con una caída del Producto Interno Bruto de 0,5% en el primer trimestre del año y varios meses consecutivos con cifras negativas en la actividad económica. Además, el país registró una tasa de desempleo de 9,4% en el trimestre móvil entre marzo y mayo, la cifra más alta desde junio de 2021.

Kast, de 60 años, tomó las riendas del país con la promesa de instaurar un gobierno mano dura con la delincuencia y la inmigración y reestructurar las finanzas públicas. Su asunción supuso el giro más pronunciado de Chile hacia la derecha desde la dictadura militar (1973-1990) y también la defensa de una política económica de tintes neoliberales que propone una drástica reducción del Estado y mayor autonomía a la iniciativa privada.

En ese marco, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que el proyecto permitirá entregar mayores "certezas" a quienes desarrollen inversiones en Chile, así como reducir barreras asociadas a permisos y mejorar el funcionamientos de sectores productivos, por lo que alabó que el Congreso haya ratificado la “necesidad imperiosa que tiene Chile de volver a tener competitividad tributaria”.

“Estamos enormemente satisfechos”, recalcó tras la votación.

Pese a las celebraciones del oficialismo, los parlamentarios de la oposición anunciaron que ingresarán con un recurso en el Tribunal Constitucional para frenar el proyecto, al que ya habían acusado “fallos jurídicos”.

"Ha quedado demostrado que toda la preocupación que tenía José Antonio Kast respecto a seguridad, empleo, inmigración, era simplemente un caballo de Troya para hacer avanzar el proyecto que realmente le importa, reducirle los impuestos a los más ricos”, disparó Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, alianza que fusionó a diversas agrupaciones políticas de izquierda y centroizquierda hace unos años.