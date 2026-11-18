Wall Street tuvo el miércoles una jornada agitada, ya que Nvidia y otras acciones de IA seguían oscilando ante la incertidumbre sobre cuánta fuerza le queda al auge de la IA.

El S&P 500 bajó 0,2% después de alternar entre ganancias y pérdidas. Ha hilado una racha de cinco días de caídas, la más larga desde junio. El promedio industrial Dow Jones retrocedió 1,1%, mientras que el compuesto Nasdaq sumó 0,4%.

Nvidia volvió a estar en el centro de los movimientos del mercado. Al principio subió tras reportar una ganancia mejor a lo esperada para el trimestre más reciente, pero rápidamente borró el avance y pasó a pérdidas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro cedieron después de que bajaron los precios del petróleo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.