Denuncian retiro de obras en museo colombiano ante giro en la política cultural de De la Espriella

El emblemático Museo Nacional de Colombia quedó el viernes en el centro del debate sobre el giro en la política cultural que pretende el presidente conservador Abelardo de la Espriella tras las denuncias del retiro de piezas relacionadas con la historia de movimientos sociales y la violencia política en el país.

Medios de comunicación locales como La Silla Vacía y organizaciones sociales denunciaron el retiro de decenas de obras y mostraron fotografías de las paredes vacías de las salas de exposición.

“El museo abrió hoy con las ausencias de las obras sin ningún tipo de explicación. En este momento está exponiendo esa censura o esa acción como un performance, pero que resulta muy agresivo. Es algo que nunca habíamos visto en el Museo Nacional”, dijo a The Associated Press Mario Omar Fernández, profesor de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes.

La AP consultó al Ministerio de Cultura sobre el retiro de las obras y pidió un informe detallado de las mismas y los criterios usados para desmontarlas, pero no obtuvo respuesta de inmediato.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió el viernes en la red social X los cambios en el Museo Nacional —uno de los más antiguos del continente creado en 1823— asegurando que no puede servir como “instrumento de adoctrinamiento político” ni ser espacio de “apología al delito o revictimización”.

La víspera el presidente planteó una “contrarrevolución” cultural durante una visita a las instalaciones del Ministerio.

“El Estado tiene el deber moral, insoslayable y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores fundamentales por los cuales se erige la nación”, aseguró De la Espriella en un video difundido en X. ”Desde aquí va a empezar esa contrarrevolución cultural".

De la Espriella, de perfil conservador, ganó el balotaje presidencial por un estrecho margen prometiendo la defensa de la “familia tradicional” y un giro en la agenda política de su antecesor, el progresista Gustavo Petro (2022-2026), quien abogaba por las minorías y la organización social.

“Es un intento de borrar la memoria”

La Casa de la Mujer, una de las organizaciones feministas más reconocidas del país, denunció el viernes que fue desmontado uno de los afiches de su organización.

“Bajar de una sala del Museo Nacional uno de los afiches emblemáticos de nuestra lucha por el derecho a vivir libres de violencias no es un acto administrativo. Es un intento de borrar la memoria. Y no lo lograrán”, advirtió el viernes la Casa de la Mujer en X.

La organización Caribe Afirmativo, que defiende los derechos LGBTIQ+, indicó que fueron retiradas piezas relacionadas con los derechos de las personas LGBTIQ+, los movimientos feministas y los procesos de paz.

“Nos preocupa profundamente que, en el marco de la denominada ‘contrarrevolución cultural’... estén tomando decisiones que pueden conducir a la exclusión de relatos, experiencias y luchas fundamentales para comprender nuestra historia”, indicó Caribe Afirmativo en un comunicado.

Para Marcela Sánchez, directora ejecutiva de Colombia Diversa —defensora de los derechos LGBTIQ+—, el retiro de las obras del museo transmite “censura” y “miedo”, en un espacio dispuesto para el debate público.

“El borrado de una pared en un museo es el antecedente del borramiento físico y real de las personas que no le gustan al actual gobierno, parafraseando al escritor colombiano Giuseppe Caputo”, aseguró Sánchez a la AP.

Entre las obras retiradas también estaría un afiche de Carlos Pizarro, excomandante de la guerrilla M-19 que fue asesinado en 1990 tras desmovilizar a la guerrilla y aspirar a la presidencia. Petro militó en el M-19 y fue parte de quienes transitaron a la legalidad.

De la Espriella dijo la víspera que dio instrucciones a la ministra de Cultura para que la “oda de terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos”, sin mencionar directamente al Museo Nacional.

Para Fernández, se ha dado una “politización” a los temas de patrimonio en Colombia desde el gobierno de Petro, quien trató de declarar patrimonio símbolos que tenían que ver con su paso por el M-19. Ahora, el nuevo gobierno de De la Espriella vuelve a mover el péndulo, dejando en duda el futuro del Museo Nacional y de otros museos adscritos al Ministerio.